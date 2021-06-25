Fenerbahçe’de aidat gerilimi! Başkan Ali Koç tribüne gitti

Ülker Stadyumu’nda devam eden Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda aidatların, Başkan Ali Koç’un önerisiyle 50 TL’den 500 TL’ye çıkarılması oylandı. Oy çokluğu ile kabul edilen karar sonrası, üyelerden biri tepki gösterdi.

Üyenin “Ben nasıl ödeyeceğim 500 TL'yi” şeklindeki isyanının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribüne geldi. Başkan Ali Koç’un üyelerle konuşmasının ardından gerginlik büyümeden önlendi.

Yaşanan gerginliğin ardından Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, oturuma ara verdi. Verilen kısa aranın ardından oturum kaldığı yerden devam etti.

Ali Koç: Kongre üyelerimizin Fenerbahçe'nin maddi sıkıntılarına destek olması lazım

Aidatlar konusu üzerine çıkan gerginliğin ardından bir konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sabreden kongre üyelerine teşekkür ederek, şunları söyledi:

“Fenerbahçe için hep beraber birkaç saat geçirmek geleceği kurgulamak hepimizin sorumluluğu. Bu konu gündeme gelmesi gereken bir konuydu karar sizin olacak. Mali konuları biliyorsunuz, sıkıntıları biliyorsunuz. Önümüzü görüyoruz ama daha gidecek çok yolumuz var. Aidat 50 lira yakışmıyor. Ne olacağına siz karar vereceksiniz. 121 kişinin önergesi 250 lirayı öneriyor. Bütün bu mücadelede biz geldiğimizde kurulların nasıl olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. Dün anlatılanlarda neredeyse biz borçlu çıkıp, eski yönetim alacaklı çıkacaktı. Kongre üyelerimiz Fenerbahçe'nin maddi sıkıntılarına destek olması lazım. Siz kongre üyelerimiz taraftarlarımızın resmi temsilcilerisiniz. Bize göre yönetim olarak doğru rakam 500 liradır. Herhangi bir emrivaki yapmak istemiyoruz. Onun için Vefa başkan iki rakam içinde el kaldırsın istedi. Burada şöyle bir durum var. Bir rakam oyladıktan sonra geriye dönüş yok. 500 liralık yıllık aidatı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.”