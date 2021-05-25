Fenerbahçe’de iskelet hazır, 13 isim yolcu!

Fenerbahçe’de yeni sezon için kadro planlamasının detayları ortaya çıktı. İskelet kadroda kalede Altay, savunmada Szalai, orta alanda Mesut Özil, İrfan Can, Pelkas, Ozan, forvet hattında da Valencia direkt ilk 11'in içinde yer alacak isimler olarak öne çıkıyor. İlk 11'de 7 ismin yeri garanti olacak.

Sarı-lacivertliler, kadroda yer alan 13 futbolcuyla da yollarını ayırıp kalabalık kadroyu azaltacak ve gereken takviyeleri yapacak.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'de Jose Sosa gelişmesi! Başkan Ali Koç çağırdı, tatili yarım bıraktı...

Emre Belözoğlu ve birkaç futbolcu ile kulüpte görüşme gerçekleştiren Başkan Ali Koç, Arjantinli futbolcu Jose Sosa’yı da İstanbul’a davet etti.

JOSE SOSA TATİLİNİ YARIDA KESTİ, GELDİ

Bodrum’da tatilini sürdüren 35 yaşındaki orta saha, Başkan Koç’un acil çağrısıyla tatilini yarıda bırakıp İstanbul’a geldi.

Başkan Koç’un, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sosa ile aldığı ücret ve takımdaki geleceği konusunda görüşme gerçekleştirdi. Ali Koç’un önümüzdeki günlerde yapacağı basın toplantısında Sosa ile ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.