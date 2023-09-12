Fenerbahçe’nin 55 milyon Euro’luk yatırımı ilk 9 maçta kendini gösterdi!

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı yıldız transferlerle ligde ve Avrupa'da iddialı bir konuma geldi. Dzeko, Tadic ve Szymanski gibi isimler, sarı-lacivertli formayı giydikleri ilk dokuz maçta önemli katkı sağladı. Bu da Fenerbahçe'nin rakiplerine karşı üstünlüğünü sağladı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe 55 milyon Euro'yu aşkın bonservis harcadı ancak ilk dokuz resmi maç gösteriyor ki buna da değdi.

Sarı-lacivertli kulübün yeni transferleri Süper Lig ve Konferans Ligi'nde attıkları goller, yaptıkları asistler ve maçlardaki katkılarıyla kulüplerinin 9'da 9 yapmasını sağladı.

SÖZCÜ, Fenerbahçe'nin yenileri ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın yenilerini tartıya yatırdı. Sarı-lacivertlilerin takviyeleri, ezeli rakiplerini terletti…

OYUNCU MAÇ GOL ASİST Djiku 7 – – Becao 4 1 – Mert 1 – – Fayed – – – Szymanski 9 4 4 Tadic 9 4 2 Fred 4 – – Kent 4 1 1 Bartuğ 1 – – Cengiz 3 – 1 Dzeko 7 5 4 Umut 4 – – TOPLAM 15 Gol 12 Asist

DZEKO-TADIC-SZYMANSKI

İsmail Kartal'ın takımı, 12 transferin altısından skor katkısı aldı. Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski gol-asist yükünü sırtladı.

Fenerbahçe'nin yenileri 15 gol attı, 12 de asist yaptı. Beşiktaş'ın yeni transferlerinin altısı süre aldı; bu futbolcular 3 gol-2 asiste imza attı. Galatasaray'da Ziyech, Ndombele ve Sanchez gibi isimler henüz forma giymedi.

Ancak oynayan isimlerin katkısı da beklenenin altında kaldı: 3 gol-1 asist.

OYUNCU MAÇ GOL ASİST Angelino 8 1 – Kerem D 5 – 1 Tete 3 – – Ziyech – – – Zaha 2 – – Bakambu 7 – – Halil 6 2 – TOPLAM 3 Gol 1 Asist

FETHİ PEKİN: EN İYİ KADROLARDAN BİRİ

Fethi Pekin, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun seviyesini değerlendirdi.

Sarı-lacivertli yönetici, “Yönetim kurulu olarak görevde 6. yılımız. Fenerbahçe tarihinde en iyi kadrolardan birini kurduğumuzu düşünüyorum. İsmail Kartal hocamızla birlikte bu sezon şampiyonluğumuza inanıyorum” dedi.

Gündemdeki 6 numara transferi için de konuşan Pekin, “6 numara transferi olacak. Başkanımız bunu ifade etti” ifadelerini kullandı.

OYUNCU MAÇ GOL ASİST Onana 6 – 1 Amartey 6 1 – Emrecan – – – Rashica 4 1 1 Chamberlain 4 – – Zaynutdinov 3 1 – Rebic 6 – – TOPLAM 3 Gol 2 Asist

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