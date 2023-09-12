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Fenerbahçe’nin 55 milyon Euro’luk yatırımı ilk 9 maçta kendini gösterdi!

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde yaptığı yıldız transferlerle ligde ve Avrupa'da iddialı bir konuma geldi. Dzeko, Tadic ve Szymanski gibi isimler, sarı-lacivertli formayı giydikleri ilk dokuz maçta önemli katkı sağladı. Bu da Fenerbahçe'nin rakiplerine karşı üstünlüğünü sağladı.

İrfan YİRMİBEŞ
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Fenerbahçe’nin 55 milyon Euro’luk yatırımı ilk 9 maçta kendini gösterdi!

Fenerbahçe 55 milyon Euro'yu aşkın bonservis harcadı ancak ilk dokuz resmi maç gösteriyor ki buna da değdi.

Sarı-lacivertli kulübün yeni transferleri Süper Lig ve Konferans Ligi'nde attıkları goller, yaptıkları asistler ve maçlardaki katkılarıyla kulüplerinin 9'da 9 yapmasını sağladı.

SÖZCÜ, Fenerbahçe'nin yenileri ile Galatasaray ve Beşiktaş'ın yenilerini tartıya yatırdı. Sarı-lacivertlilerin takviyeleri, ezeli rakiplerini terletti…

OYUNCUMAÇGOLASİST
Djiku7
Becao41
Mert1
Fayed
Szymanski944
Tadic942
Fred4
Kent411
Bartuğ1
Cengiz31
Dzeko754
Umut4
TOPLAM15 Gol12 Asist

DZEKO-TADIC-SZYMANSKI

İsmail Kartal'ın takımı, 12 transferin altısından skor katkısı aldı. Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski gol-asist yükünü sırtladı.

Fenerbahçe'nin yenileri 15 gol attı, 12 de asist yaptı. Beşiktaş'ın yeni transferlerinin altısı süre aldı; bu futbolcular 3 gol-2 asiste imza attı. Galatasaray'da Ziyech, Ndombele ve Sanchez gibi isimler henüz forma giymedi.

Ancak oynayan isimlerin katkısı da beklenenin altında kaldı: 3 gol-1 asist.

OYUNCUMAÇGOLASİST
Angelino81
Kerem D51
Tete3
Ziyech
Zaha2
Bakambu7
Halil62
TOPLAM3 Gol1 Asist

FETHİ PEKİN: EN İYİ KADROLARDAN BİRİ

Fethi Pekin, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunun seviyesini değerlendirdi.

Sarı-lacivertli yönetici, “Yönetim kurulu olarak görevde 6. yılımız. Fenerbahçe tarihinde en iyi kadrolardan birini kurduğumuzu düşünüyorum. İsmail Kartal hocamızla birlikte bu sezon şampiyonluğumuza inanıyorum” dedi.

Gündemdeki 6 numara transferi için de konuşan Pekin, “6 numara transferi olacak. Başkanımız bunu ifade etti” ifadelerini kullandı.

OYUNCUMAÇGOLASİST
Onana61
Amartey61
Emrecan
Rashica411
Chamberlain4
Zaynutdinov31
Rebic6
TOPLAM3 Gol2 Asist

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