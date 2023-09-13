Fenerbahçe’nin yıldızları Tadic ve Dzeko’dan ‘çetnik’ mesajı!

Fenerbahçeli yıldızlar Dusan Tadic ve Edin Dzeko, son günlerde çıkan iddialara yanıt verdi. Tadic'in sosyal medyada yayılan hareketinin çetnik selamı olarak yorumlanması üzerine Dzeko ile aralarının bozulduğuna ilişkin iki futbolcu, iddialara cevap verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncuları Dusan Tadic ve Edin Dzeko, son günlerde çıkan iddialara yanıt verdi.

Tadic’in sosyal medyada yayılan hareketinin çetnik selamı olarak yorumlanması üzerine Dzeko ile aralarının bozulduğuna ilişkin iki futbolcu, iddialara cevap verdi.

Her zaman olduğu gibi aynı araçla Can Bartu Tesisleri’ne gelerek idman hazırlığı yapan futbolcular, “Böyle şeyleri sadece bizden korktukları için yapıyorlar. Neredeyse 24 saatimiz beraber geçiyor. Kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanmasın. Böyle saçmalıklarla uğraşacak vaktimiz yok. 3 gün sonra maçımız var, liderliğimizi devam ettireceğiz” ifadelerini kullandılar.

Dzeko, “Böyle bir şeyin olabileceğini düşünmek bile istemiyorum. Tadic benim arkadaşım, onun böyle bir şey yapmayacağını biliyorum. Bu iddialar sadece Fenerbahçe’nin başarısını engellemek için ortaya atılıyor” dedi.

Tadic ise, “Bu durum beni üzdü. Böyle bir şeyin asla doğru olmadığını herkese göstermek istiyorum. Dzeko ile iyi bir ilişkimiz var ve bu böyle devam edecek” ifadelerini kullandı.