Fernando Muslera, Galatasaray ile 2024 yılına kadar sözleşme uzattı

Süper Lig’de Galatasaray’a 2011-2012 sezonunda transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımla sözleşme yeniledi. Galatasaray ile 14 kupa kazanan Uruguaylı eldiven, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini 2024’e uzattı.

Türk Telekom Stadı’nda gerçekleşen imza törenine Başkan Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da katıldı.

CENGİZ: KENDİSİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Başkan Cengiz, törenin açılış konuşmasında 34 yaşındaki Muslera’dan övgüyle bahsedip, “Muslera öyle bir isim ki herkesin saygı duyduğu bir isim. Bu tür saygınlıkları lafla ve kelimeyle alamazsınız, bu bir yaşam tarzının getirisidir. Tüm metotları olumsuz kullanan rakiplerimizin bile saygısını kazanmış bir isimdir. Diğer oyuncular sakın alınmasın, kırılmasın ama çok sevdiğimiz bir insan, tüm oyuncularımızın sevdiği bir insan. Kaptan gibi kaptan. Ligde 300 maç barajını geçen ilk yabancı oyuncu, 10 yıldır bizimle beraber. Ayağı kırıldığında yokluğunu şiddetle aradığımız bir isim. Sakın 2. ve 3. kalecilerimiz alınmasın çünkü o Muslera. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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“İNŞALLAH GALATASARAY’A BAŞKAN DA OLUR”

Muslera hakkında istatistikler veren Cengiz, “3 milyon 750 bin Euro’dan 2 milyon 500 bin Euro’ya indirdi maaşını ve önderlik yaptı. Gerçek kaptanlık yaptı bize. Üç kuruşun peşine düşmedi. Kendisine çok iyi teklifler olmasına rağmen, bize ihtar da çekmedi. Bir sezonda gol yemediği maç sayısı 16. Ligde 303 maça çıkan Muslera’nın gol yemediği maç sayısı 113. Müthiş bir rakam. Muslera kalede olunca herkes güvende hissediyor. Bizim çok şeyimiz, her şeyimiz Muslera. Türkçesi de çok iyi, tercüman Mert’e ihtiyaç duyuyor mu tam emin değilim. Kendisinin Drogba ve Sneijder’le arasında esprisi vardı. İnşallah bir gün Galatasaray’a başkan da olur” diye konuştu.

MUSLERA: KENDİMİ İKİNCİ ÜLKEMDE HİSSEDİYORUM

Yöneticilerin ardından söze, Galatasaray’ın eski kaptanlarından Erhan Önal’ın vefatı nedeniyle baş sağlığı dileyerek başlayan Muslera, “Eski kaptanımız Erhan Önal’ı kaybettik, baş sağlığı dilemek istiyorum. Ben de çok üzgünüm. Tüm ailesine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum” dedi.

Galatasaray’da forma giydiği dönemde beraber çalıştığı herkesin kendisine çok şey kattığını belirten tecrübeli isim, “Bu sezon 10. yılım, bugünkü kontratımla 3 yıl daha kalacağım. Zamanında ne kadar doğru bir karar verdiğimi daha iyi anlayabiliyorum. Birçok yönetim, takım arkadaşı ve hoca ile çalıştım, hepsinin bana kattığı çok şey oldu. Belki ülkemden 15 bin km uzakta yaşıyorum ama İstanbul’da kendimi ailemde, ikinci ülkemde hissediyorum. Sadece sporculuk değil kariyer, insanlık ve sporculuk anlamında da burada büyüdüm, birçok başarıya imza attım. Geldiğim ilk günden bu yana o tutkulu yaklaşım beni çok etkiledi. Çocuklarım burada doğdu, onlar da Türk sayılırlar. 3 sene daha bu güzel kulübe ve camiaya hizmet edeceğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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“FARKLI TEKLİFLER DE VARDI”

3 yıl daha Galatasaray forması giyecek olan Muslera, başka tekliflerin de geldiğini belirtip, “Enteresan duygular da yaşıyorum. Selçuk, Hakan Balta, Necati takım arkadaşlarımdı ama şimdi farklı görevdeler. Umarım yine hep beraber başarılar yakalarız. Aklıma gelmeyen isimler varsa, onlardan özür dilerim. Herkesin en rahat hissettiği yer nasıl eviyse ben de şu an evimdeyim. Farklı teklifler de vardı, başka şeyler olabilirdi ama ilk dakikadan beri aklımda sadece Galatasaray vardı, en ufak soru işareti yoktu kafamda” şeklinde konuştu.

ALBAYRAK: TEKLİF GELDİ AMA GALATASARAY’DA BIRAKMAK İSTİYORUM DEDİ

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da Cengiz’den sonra söz alarak, “Muslera için benim sağ kolum diyebiliriz. Pandemi döneminde Selçuk İnan’la birlikte tüm futbolcularla konuşmalarını rica ettim ve tek tek konuştu. İlk başta kendisi indirim yaptı. Bu dönemde kendisine Amerika’dan çok ciddi bir teklif geldi ancak kendisi ‘Ben Galatasaray’da futbolu bırakmak istiyorum’ dedi. Geçen sene Rizespor maçında Musleramızın ayağı kırıldı, çok üzülmüştü. Bu haftaki Rizespor maçı öncesinde kendisini onore etmek için yeni mukavelesini bugün imzalıyoruz” dedi.