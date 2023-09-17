Fırtına gibi başlayan dev golcü Paul Onuachu sakatlandı

Trabzonspor kariyerine fırtına gibi başlayan 2.01'lik dev golcü Paul Onuachu sakatlandı. Nijeryalı golcü bordo mavili forma altında ilk golünü Beşiktaş'a attı ancak sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya devam edemedi.

Sozcu.com.tr

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Trabzonspor’un yeni golcüsü Paul Onuachu sakatlandı. Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor’un seyircisi önünde Beşiktaş’ı ağırladığı maçta yeni golcü Onuachu sahnedeydi. 2.01 metre boyundaki yeni transfer bordo mavili formayla çıktığı ilk maçta Beşiktaş ağlarını havalandırarak siftah yaptı.

Sosyal medyada gündem oldu

İlk yarıda Bardhi’den gelen ortaya en iyi bildiği işi yaparak boyunun avantajıyla çok kolay bir kafa vuruşu yapan dev golcü Paul Onuachu takımını Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçirdi. Sosyal medya Süper Lig’in yeni golcüsü Onuachu bir anda popüler oldu. Uzun boyuyla dikkat çeken ve Beşiktaş’ın stoperdeki ismi Necip Uysal ile eşleşmesi gündem olan 29 yaşındaki Nijeryalı için yüzlerce paylaşım yapıldı.

Maça devam edemedi

İlk yarı devam ederken girdiği bir ikili mücadele sonrası ayak bileğinden sakatlanan golcü tedavisinin ardından oyuna devam etti. Kendini deneyen Onuachu ilk yarıyı tamamladı ancak ikinci yarının hemen başında attığı bir depar sonrası kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi.

Sağlık ekibinin yardımıyla kenara gelen yıldız golcünün yerine oyuna Enis Destan girdi.

Paul Onuachu kimdir, nereli, kaç yaşında?

Paul Onuachu, 28 Mayıs 1994 tarihinde Nijerya’Nın Owerri kentinde dünyaya gelmiştir. Futbola Ebedei kulübünde başlayan Onuachu, sonrasında Midtjyalland altyapısına transfer olmuştur. Danimarka kulübünde A takıma kadar yükselen Onuachu, sonrasında Genk’e transfer olmuş, oradan da Southampton’a geçmiştir. Southampton’da yarım sezon geçiren Onuachu, sonrasında ise kiralık olarak Trabzonspor’a transfer olmuştur.

Paul Onuachu hangi milli takım, kaç golü var?

Nijerya Milli Takımı’nın formasını giyen Onuachu, milli forma ile 19 maça çıkarken, 3 gol kaydetmiştir. Kulüp kariyerinde ise Genk formasıyla 134 maçta 85 gol, 10 asist, Midtjyalland forması ile 179 maçta 74 gol, 23 asist kaydetmiştir.