Galatasaray, genç ve yerli yıldızlarını bir bir kaybediyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak için kadrosunda radikal değişiklikler yapıyor. Altyapı yetenekleri kiralık olarak gönderiliyor.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefiyle transferde önemli yabancı yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, yerli isimlerle ile bir bir ayrılıklar yaşıyor.

8+3 kuralının devam ettiği sezon öncesi Emin Bayram Belçika ekibi Westerlo'ya, Yunus Akgün İngiltere'den Leicester City ve Berkan Kutlu da İtalya'dan Genoa'ya kiralandı. Teknik Direktör Okan Buruk'un kalmalarını istemesine rağmen Yunus ve Berkan'ın ayrılığı soru işaretlerini beraberinde getirmişti.

SIRADA HAMZA VAR

Altyapıdaki birçok genç yeteneğini de A takımdaki kadro seviyesi nedeniyle alt liglere kiralık gönderen Aslan'da son ayrılık Baran Aksaka oluyor.

20 yaşındaki orta saha için Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'la kiralık anlaşma sağlandı. Ayrılıkların 18 yaşındaki Hamza Akman'ın Rizespor'a kiralanmasıyla devam edeceği öğrenildi.

Altyapıda dikkat çeken Kırgız yetenek Beknaz Almazbekov ise Galatasaray'la sözleşme yenilemeyip serbest kalmıştı.