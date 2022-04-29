Galatasaray’da başkanlık seçimi iptal edildi!

Galatasaray'da yarın (30 Nisan) yapılması planlanan başkanlık seçimi iptal oldu. İstinaf Mahkemesi, kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun yeniden tedbir başvurusu üzerine seçimli genel kurula tedbir kararı koydu.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanlık seçimlerine ilişkin alınan tedbir kararı, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 22 Nisan tarihinde kaldırıldı. Kararın ardından üye Fırat Develioğlu, yeniden tedbir talep ederek dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Dosya üzerindeki incelemesini tamamlayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ara kararının kaldırılmasına karar verdi.

YARIN YAPILACAK SEÇİM İPTAL EDİLDİ

Dairenin kararında, davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir talebinin kabulüne karar verildiği belirtilerek, “100.000 TL teminat yatırılması karşılığında 26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan genel kurul kararlarının uygulanmasının, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2. toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına” ifadelerine yer verildi.

ADAY METİN ÖZTÜRK: YAZIKLAR OLSUN KALIBINIZA

Galatasaray’da seçimin iptal olması üzerine Başkan Adayı Metin Öztürk “Mahkeme mahkeme koşup, bitmeyen bir ahlaksızlıkla Galatasaray’ın geleceği ile oynayanları ve arkasındakileri biliyoruz. Yazıklar olsun kalıbınıza” dedi.

Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ise, “İstinaf Mahkemesi’nin yarın yapılacak olan seçimi durduran tedbir kararı hem esas, hem de usul yönünden açıkça hukuka aykırıdır” ifadelerini kullandı.

‘ELMAS ERTELEME İSTİYOR' İDDİASI

Tedbir ve dolayısıyla erteleme kararı, Başkan Burak Elmas için de yeni bir hamle ihtimalini doğuruyor. Elmas ve ekibi, en kısa zamanda tüzük tadil kongresini gerçekleştirmeyi planlıyordu. Tedbir kararı yürürlüğe girdiği için bu kongre gerçekleştirilebilir. Yeni tüzükte, ‘ibrasızlık alan yöneticiler de seçime girebilir’ şeklindeki değişiklik yapılırsa Burak Elmas, ilk olağanüstü genel kurulda aday olma şansına kavuşacak.

SEDAT DOĞAN: ELMAS SEÇİM KARARI ALMALIDIR

Galatasaray’da bugün yapılması planlanan seçimin mahkeme kararı ile iptal edilmesinin ardından camiadan tepki sesleri yükselirken camianın ileri gelen hukukçuları arasında yer alan Sedat Doğan’dan sert bir açıklama geldi. Doğan seçim iptalinin kabul edilemeyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray vesayeti kabul etmez. Birilerinin üzerinden bu seçimi iptal ettirilmeye çalışıldığını Galatasaraylı görüyor ve bunu reddediyor. Bugüne kadar duymuş olduğumuz tevatürlerin doğru çıktığını görmek Galatasaraylıları hem üzdü hem de öfkelendirdi. Sayın Başkan Burak Elmas kendisine Galatasaray'da 20 yıldır fazladır arkadaş ve dost diyen insanların sevgisini kaybetmek istemiyorsa derhal yeni bir seçim kararı almalıdır.

Makul olan takvime göre liglerinde bitiminin ardından ilk tarih olan 4-11 Haziran’ı seçim günü olarak tayin etmelidir. Ancak bizler sayın başkanın bu kararı almaması ihtimaline karşı üyelerin imza toplaması suretiyle tüzüğümüzün gereğinin yapılması zorunlu olan seçim sürecini başlatıyoruz. Yüzlerce Galatasaraylı şuan itibariyle hazırlanacak olan dilekçeyi destekleyeceğini beyan etmiş durumda. Yarın gerek Lisemiz önünde gerekse Galatasaray'ın diğer tesislerine bizzat gelerek bu dilekçeleri imzalayacaklarını ifade ettiler. Ağırlığı Galatasaraylı hukukçulardan oluşacak bir komite dilekçede yeterli imzanın toplanmasına müteakiben talebi gereği için kulübe iletecek. Umarız böyle bir sürece gerek kalmadan sayın başkan Galatasaray'da almış olduğu eğitimin gereğini yapar ve başkanlık makamını yıpratmayacak bir tutumla süreci aklı selim bir şekilde sonlandırır. ”