Galatasaray’dan Taylan Antalyalı’ya destek: ‘Gurur duyuyoruz’

Geçtiğimiz günlerde üzerinde gökkuşağı renkler bulunan ve “Powered by pride” (gücünü onurdan alan) yazılı tişörtle paylaşım yapan Galatasaray futbolcusu Taylan Antalyalı, sosyal medyada linç edilmişti. “Onur Yürüyüşü”ne destek amacıyla bu paylaşımı yapan Antalyalı, gelen tepkiler üzerine paylaşımını silerken, spor kamuoyunun önemli bir bölümü başarılı futbolcuya destek mesajları yağdırdı.

Bazı futbol yorumcuları milli futbolcunun Milli Takım’a alınmaması gerektiğini söylerken, sosyal medyada 26 yaşındaki futbolcu hakkında küçük düşürücü yorumlar yapıldı. Galatasaray Kulübü ise, konuyla ilgili sessizliğini Yönetim Kurulu toplantısının ardından bozdu. Kameralar karşısına geçen Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, “Galatasaray Kulübü olarak tereddütsüz olarak yanında durduğumuzu, dilerse hukuki süreçler de dahil olmak üzere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.

Önemli konularla ilgili açıklamaların artık Yönetim Kurulu toplantılarının ardından yapılacağına dikkat çeken Sanver, “Bu düşüncemiz toplantıya kadar geçecek zaman içinde hareket etmeyeceğimiz anlama gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Taylan Antalyalı’ya düzenlenen linç nedeniyle diğer kulüplerden destek beklediklerini söyleyen Sanver, “Bizimle aynı toplumsal gelişme ve aydınlanma hamuruyla yoğurulduğunu düşünen bütün değerli spor kulüplerinin yönetimlerinin de bakış açımızı paylaştıklarından şüphemiz olmadığından, takdiri elbette kendilerine ait olarak bu duruşumuza destek olacakları bir tavrı, sporda rakip ama değerlerde ortak olduğumuzu göstermesi açısından kıymetli bulacağımızı söylemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

İşte Remzi Sanver’in Taylan Antalyalı hakkındaki sözleri:

“Galatasaray Kulübü değerlerini Türkiye’de bir aydınlanma geleneği olan olan Mekteb-i Sultani’den alır. Bu değerler arasında ifade özgürlüğü vardır. Bu değerler arasında hiç kimsenin kimliğinden ötürü ayrımcılığa uğramaması vardır. Bu değerler arasında, kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğrayanların yanında durmak için illa o kimliğe sahip olmanın gerekmediğinin bilinci vardır. Mesela kadın haklarını kadın olduğumuzdan değil, kız çocuğu olduğumuzdan da değil, insan olduğumuzdan savunuruz. Galatasaray’ın değerlerinde insanı sırf insan olduğundan dolayı yüceltmek vardır. İşte böyle bir perspektifle değerli sporcumuz Taylan Antalyalı’nın sosyal medyada bu yönde verdiği mesajdan dolayı muhattap olduğu demokratik eleştiri sınırlarının çok dışındaki ifadeleri en güçlü şekilde kınıyor. Galatasaray Kulübü olarak tereddütsüz olarak yanında durduğumuzu, dilerse hukuki süreçler de dahil olmak üzere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz.”

“TAYLAN ANTALYALI’YI BAĞRIMIZA BASIYORUZ”

“Bizimle aynı toplumsal gelişme ve aydınlanma hamuruyla yoğurulduğunu düşünen bütün değerli spor kulüplerinin yönetimlerinin de bakış açımızı paylaştıklarından şüphemiz olmadığından, takdiri elbette kendilerine ait olarak bu duruşumuza destek olacakları bir tavrı, sporda rakip ama değerlerde ortak olduğumuzu göstermesi açısından kıymetli bulacağımızı söylemek istiyoruz. Ama her halükarda Türkiye kamuoyunun huzurunda kendisine sesleniyorum. Sevgili Taylan kardeşimiz, Galatasaray Yönetim Kurulu olarak kulübümüzün mensubu olmandan gurur duyuyor, büyük Galatasaray ailesinin bir evladı olarak sizi bağrımıza basıyor ve sevgiyle selamlıyoruz.”

“ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR ARTIK TOPLANTI SONRASI…”

“Bu vesileyle iletişim usullerimize dair bir hususa değinmek istiyorum. Elbette kulübün kullandığı sosyal medya hesaplarını geliştirerek kullanmaya devam edeceğiz. Diğer yandan Yönetim Kurulu gündemine alacak kadar önemsediğimiz konuları, toplantı çıkışında geleneksel usullerle paylaşmanın konunun önemine yakışır ve sosyal medya ortamında erişmenin mümkün olmadığı ifade zenginliği ve derinliği sağlayacağını düşünüyoruz. Bu düşüncemiz toplantıya kadar geçecek zaman içinde hareket etmeyeceğimiz anlama gelmiyor elbette. Bugün bahsettiğimiz üzücü olayda da başkanımız derhal sürece müdahale etmiş, gereken bütün hukuki hazırlıklar yapılmış, sevgili Taylan Antalyalı’yla yaptığımız görüşmeler ve kendisinin olgun tavrı neticesinde resmi açıklamamızın toplantı sonrası yapılmasının daha etkili olacağında mutabık kalınmıştır. Bundan sonra da Galatasaray’ı ve kamuoyunu ilgilendiren önemli açıklamalar için yönetim kurulu çıkışındaki beyanlarımızı takip etmenizi öneriyoruz.”