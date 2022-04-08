Galatasaray’ın aldığı seçim kararı mahkemeye taşındı

Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal olabilir. İstanbul Valiliği, Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle konuyu mahkemeye taşıdı.

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Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu’nda 26 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen Galatasaray'ın tarihi kongresinde, ‘olağanüstü seçim’ kararı çıkmıştı. Farklı zaman dilimlerinde 2 bini aşkın üyenin katıldığı genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Başkan Burak Elmas ve yönetimi, seçim kararı almıştı.

İstanbul Valiliği, Galatasaray Mali Genel Kurulu’nda usulsüzlük tespit etti. Valilik, dernek ve ilgili kişilerin uğrayacağı zararların önüne geçmek için konuyu mahkemeye taşıdı.