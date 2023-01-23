Icardi Galatasaray’da aşka geldi

656 dakikada 6 gol - 4 asist üretti. Sadece skora değil, oyuna katkısıyla da bir santrforun nasıl oynaması gerektiği konusunda ders verdi. Camia, İcardi’yi konuşuyor.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray ile Mauro İcardi arasındaki bağ güçleniyor. 2-1 biten Antalya maçında ilk golü atan Arjantinli süperstar, skor katkısını 10'a çıkardı. 6 gole 4 asist ekleyen İcardi, bunu 9 maçta 656 dakika sahada kalarak başardı ve neden ‘dünya yıldızı' unvanına sahip olduğunu kanıtladı.

KENDİ HESAPLARINDAN PAYLAŞTI

Sadece skor katkısı ile değil, oyuna katkısıyla da bir santrforun nasıl oynaması gerektiği konusunda ders veren 29 yaşındaki tangocu, taraftarın sevgilisi oldu. İcardi için özel pankartlar açıldı, ‘Aşkın olayım' adlı şarkı çalındı ve sosyal medyada paylaşımlar yapıldı. Deneyimli oyuncu, Antalya maçı sonrası üçlü çektirirken taraftara hayran olduğunu dile getirip sosyal medya mesajlarını kendi hesabından paylaştı.

İNDİRİM YAPARSA KALACAK

Galatasaray, Beşiktaş (2), Alanya, Başakşehir ve Fenerbahçe filelerini de havalandıran Icardi ile devam etmek için menajeri ve Paris SG ile görüşmelerini sürdürüyor. 6 milyon 750 bin Euro'luk maaş, en büyük sıkıntı.