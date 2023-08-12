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Mondihome Kayserispor-Galatasaray (Canlı Yayın)

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Kayserispor deplasmanında konuk oluyor. Zorlu maçın 11'leri ve canlı yayın anlatımı haberimizde...

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Mondihome Kayserispor-Galatasaray (Canlı Yayın)

Trendyol Süper Lig 1. haftasında Kayserispor’un konuğu son şampiyon Galatasaray.

Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Kayserispor-Galatasaray maçı 11’leri ve canlı yayın anlatımı haberimizde:

  • Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Ali Gezek, Kemen, Ali Karimi, Cardoso, Thiam.
  • Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sergio, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu.

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