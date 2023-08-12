Mondihome Kayserispor-Galatasaray (Canlı Yayın)
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Kayserispor deplasmanında konuk oluyor. Zorlu maçın 11'leri ve canlı yayın anlatımı haberimizde...
Trendyol Süper Lig 1. haftasında Kayserispor’un konuğu son şampiyon Galatasaray.
Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 21.45’te başlayacak ve hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Kayserispor-Galatasaray maçı 11’leri ve canlı yayın anlatımı haberimizde:
- Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Gökhan, Attamah, Arif, Carole, Ali Gezek, Kemen, Ali Karimi, Cardoso, Thiam.
- Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sergio, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu.