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PSV Eindhoven-Galatasaray maçının devre arasında gerginlik

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda oynanan PSV Eindhoven-Galatasaray maçının devre arasında tatsız olaylar yaşandı. Hollandalı taraftarların çirkin saldırısı nedeniyle tribünlerde gerginlik yaşandı.

Güncellenme: 23:24, 21/07/2021
Spor HaberleriFutbol
PSV Eindhoven-Galatasaray maçının devre arasında gerginlik

PSV ile Galatasaray arasında oynanan Şampiyonlar Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçında ilk yarının bitiş düdüğünün çalmasının ardından soyunma odasına doğru hareket eden sarı-kırmızılı ekibe, bir grup PSV taraftarı sözlü tacizde bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle beraber soyunma odasına yönelen Galatasaray‘ı bir grup PSV taraftarı taciz etti.

Sonrasında kaçışmaya başlayan taraftarların bir kısmı da Galatasaray taraftarlarına saldırmaya çalıştı. O anlarda bazı taraftarlar saha içine kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri de olaylara müdahale etti.

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