PSV maçında Fernando Muslera’nın büyük hatası

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, PSV Eindhoven ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçına kötü başladı.

Maçın henüz 2. dakikasında sol kanatta taç kullanan Ömer Bayram, topu savunmadaki arkadaşı Marcao’ya yolladı. Kendi ceza sahası bölgesinde topla buluşan Brezilyalı stoper, baskı nedeniyle topu kalecisi Fernando Muslera’ya yolladı. İki kişinin baskı kurduğu Muslera, topu rakibinden kurtarmayı başaramayınca araya giren Eran Zahavi topu boş kaleye yolladı.

Yaptığı hatanın ardından büyük üzüntü yaşayan Muslera, bir dakika sonra yine kendisine gönderilen topu uzaklaştırmayı başaramayınca PSV’li oyuncular araya girdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Yorbe Vertessen’in şutu az farkla auta gitti ve PSV Eindhoven farkı arttırma şansını kaçırdı.

Muslera’nın yaptığı hatanın ardından yapılan sosyal medya paylaşımları:

tamam muslera da galatasaray'ın güzide bir kalecisi ama bu turnuvada kalede altay olmalıydı. — samet (@sametic88) July 21, 2021

Taraftar: Bekle bizi avrupa İlk dakikalarda muslera; pic.twitter.com/ocbYdbp1bR — Efsane Spor Yorumları (@EfsaneSporYorum) July 21, 2021

Galatasaray'da Muslera, sezonun ilk pozisyonunu gol yiyerek savuşturdu. — Futbol-u Alîyye (@0smanlisporFK) July 21, 2021

Muslera yıllardır bi sürü maçta arkadaşlarını kurtardı, bir maçta da arkadaşları onu kurtarsın. — Önder Şeren (@onderseren) July 21, 2021