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PSV maçında Fernando Muslera’nın büyük hatası

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile karşılaşan Galatasaray, Fernando Muslera'nın hatası sonucu maçın henüz 2. dakikasında yediği golle sarsıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 22:27, 21/07/2021
Spor HaberleriFutbol
PSV maçında Fernando Muslera’nın büyük hatası

Galatasaray’ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, PSV Eindhoven ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçına kötü başladı.

Maçın henüz 2. dakikasında sol kanatta taç kullanan Ömer Bayram, topu savunmadaki arkadaşı Marcao’ya yolladı. Kendi ceza sahası bölgesinde topla buluşan Brezilyalı stoper, baskı nedeniyle topu kalecisi Fernando Muslera’ya yolladı. İki kişinin baskı kurduğu Muslera, topu rakibinden kurtarmayı başaramayınca araya giren Eran Zahavi topu boş kaleye yolladı.

Yaptığı hatanın ardından büyük üzüntü yaşayan Muslera, bir dakika sonra yine kendisine gönderilen topu uzaklaştırmayı başaramayınca PSV’li oyuncular araya girdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Yorbe Vertessen’in şutu az farkla auta gitti ve PSV Eindhoven farkı arttırma şansını kaçırdı.

Muslera’nın yaptığı hatanın ardından yapılan sosyal medya paylaşımları: