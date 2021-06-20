Şenol Güneş: ‘Bu turnuva daha fazla istenmesi gereken bir turnuva’

EURO 2020 A Grubu son maçında İsviçre’ye 3-1 yenilen A Milli Takımımız turnuvayı puan alamadan tamamladı. Maçtan sonra konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, önemli değerlendirmeler yaptı.

İşte Şenol Güneş’in İsviçre maçı sonrası açıklamaları:

“Üzgünüz çünkü bu turnuva için uzun zamandır biz de bekliyorduk. Herkesin milli takım etrafında kenetlendiği bir dönemde güzel bir hikaye yazmaya çalıştık. İyi bir futbolla beraber iyi sonuçlar bekliyorduk. Futbolumuzu ön plana çıkartıp gruptan çıkmak hedefimizdi. Ama kötü başladık. Öz güven kaybı yaşadık. İkinci maç daha ağır geldi ama bu maça iyi başladık. Golleri kaçıran biz olduk, geldikleri golleri attılar.”

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“Bazen kötü gittiğin zaman her şey de aksi gider. Genelde futbolda İsviçre topa sahip olan bir takım. Topa sahip olma oranımız da yüksekti ama hatalarımız eksiklerimiz yine vardı. 2-1’den sonra atak bekliyorduk, 3-1 kaybettik. Gruptan başlangıçta goller atarak çıkmak isterken golü de zor bulduk. Bu bizim için büyük bir imtihan. Bu imtihanı geçecek olan takımımızdır. Genç bir takım ve tecrübeleniyor. Bunları düzeltip daha iyi futbol oynayacaklarını biliyorum.”

“YARALANMA GETİREBİLİR, EZİKLİĞİ GÖRÜYORUM”

“Gençlere güveniyorum ama bu turnuva iyi geçmedi. Ne söylersek bir yaralanma getirebilir, Doğru da olmaz. Oyuncuların üzüntüsünü görüyorum. İstediklerimi yapamamanın verdiği ezikliği de görüyorum. Zaman zaman iyi işler yapıldı ama yeterli olmadı. Bu turnuva daha fazla istenmesi gereken bir turnuva ama bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Onlara teşekkür ediyorum. Türkiye de inansın. Dersleri çıkartarak çok daha iyi bir milli takım olacak.”

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“GELECEĞE BAKMAK LAZIM”

“Futbol maçları geçmişte oynanan maçlar artık geride kalıyor. Başarı ve başarısızlık geride kaldı. Bundan önce gruba gelmeden önceki başarımızı bugün daha iyi yere getiremedik. Onun bir anlamı yok bizim için. Geleceğe bakmak lazım. O da bundan dersler çıkartarak. Bunu daha iyi hale getirmek gerekiyor.”