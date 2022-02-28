Son dakika | FIFA ve UEFA Rus kulüplerini resmen men etti

UEFA ve FIFA, Rus kulüplerini ve Rusya Milli Takımı'nı ikinci bir duyuruya kadar uluslararası organizasyonlardan men ettiğini açıkladı.

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FIFA ve UEFA, Rusya Milli Takımı’nı ve Rus kulüplerinin tüm organizasyonlardan men edildiğini açıkladı.

FIFA ve UEFA ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “FIFA Konseyi Kararları ve UEFA İcra Komitesi tarafından kabul edilen ilk kararlar sonrasında FIFA ve UEFA, tüm Rus ekiplini, milli takımlarını ve kulüp takımlarını hem FIFA hem de UEFA yarışmalarını ikinci bir emre kadar askıya aldı.

Bu kararlar bugün her iki kurumun en yüksek karar alma organları olan FIFA Konseyi Bürosu ve UEFA İcra Komitesi tarafından kabul edildi.

Futbol dünyası bu konuda tamamen birleşmiş ve Ukrayna’ya yapılan saldırıdan etkilenen tüm insanlarla tam dayanışma içindedir. Her iki kurumun başkanı da Ukrayna’daki durumun hızlı bir şekilde iyileşeceğini umuyor. Böylece futbol insanlar için yine birlik ve barış için önemli bir kurum olabilir.”

SPONSORLUK ANLAŞMASI DA İPTAL EDİLDİ

UEFA, ayrıca Rus doğalgaz şirketi Gazprom’la da olan sponsorluk sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Almanya Bundesliga 2’de mücadele eden Schalke 04 de, Rusya’nın en büyük şirketlerinden biri olan Gazprom ile bulunan sözleşmelerinin askıya alındığını duyurdu. Gazprom‘u temsilen yönetimde bulunan yöneticinin de görevinden ayrıldığı açıklandı. UEFA’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bugün tüm yarışmalarda Gazprom ile olan ortaklığımızı sona erdirme kararı aldık. Karar derhal yürürlüğe girmiştir. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA milli takım müsabakaları ve UEFA EURO 2024 dahil olmak üzere mevcut tüm anlaşmaları kapsamaktadır.”