Son dakika… Mustafa Cengiz yoğun bakıma kaldırıldı!

Uzun süredir tedavi gören Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, bu sabaha karşı geçirdiği nöbet sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Bugün sabah saatlerinde evinde fenalaşan Galatasaray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Mustafa Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi.

Cengiz, 2020 yılında riskli bir beyin ameliyatı geçirdi ve ardından da mide kanaması sebebiyle tedavi gördü. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Cengiz’in sağlık durumu ile ilgili ilerleyen saatlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.