Süper Lig’de Avrupa listesi kesinleşti! Fenerbahçe, Sivasspor ve Trabzonspor…

Ziraat Türkiye Kupası’nı Beşiktaş’ın kazanmasının ardından Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor’un gelecek sezon Avrupa’daki durumu resmen belli oldu. Antalyaspor’un finali kaybetmesi ve dolayısıyla Avrupa hayalinin de suya düşmesiyle birlikte Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor’un istediği senaryo gerçekleşti.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ’NE…

Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nı kazanmasının ardından gelecek sezon Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’ne Play-off Turu’ndan katılacak ve bu turu geçmesi durumunda gruplarda yer alacak. Bu turda maçlar 19 Ağustos ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

SİVASSPOR KAPIYI ARALADI

Ligi beşinci bitiren Sivasspor, Avrupa kupalarında mücadele edecek. Beşiktaş’ın Türkiye Kupası’nı almasının ardından Sivasspor gelecek sezon yeni kurulan UEFA Konferans Ligi’nde yer alacak. Yiğidolar, 2. Eleme Turu’ndan UEFA Konferans Ligi’ne dahil olacak ve ilk maçlarına 22 ve 29 Temmuz tarihinde çıkacak. Sivasspor’un gruplarda yer alabilmesi için 3 eleme turu geçmesi gerekiyor.

Avrupalı Yiğido pic.twitter.com/wbivcqklnd — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) May 18, 2021

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TRABZONSPOR 2 ELEME OYNAYACAK

Sivasspor ile birlikte lig dördüncüsü Trabzonspor da UEFA Konferans Ligi’nde boy gösterecek. Bordo-mavililer, 3. Eleme Turu’ndan gireceği UEFA Konferans Ligi’nde ilk maçlarını 5 ve 12 Ağustos tarihinde oynayacak. Trabzonspor’un gruplarda yer alabilmesi için 2 eleme geçmesi gerekiyor.

GALATASARAY’IN KADERİ MANU’YA BAĞLI

UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray’ın önünde iki seçenek bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi’nde finali Manchester United kazanırsa, Galatasaray Şampiyonlar Ligi’ne 3.Ön Eleme Turu’ndan (3-4 Ağustos) katılacak. Villarreal kupayı alırsa sarı-kırmızılılar, 2. ön elemeden (20-21 Temmuz) başlayacak.

BEŞİKTAŞ DİREKT GİDEBİLMEK İÇİN CHELSEA’Yİ BEKLİYOR

Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye Kupası’nı kazanan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılabilmek için Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin durumunu bekleyecek. Devler Ligi’nde mutlu sona Chelsea ulaşırsa Beşiktaş’ın gruplara kalabilmesi için Londra temsilcisinin, ligini ilk 4’te bitirmesi gerekiyor. Chelsea kupayı kaldırır ve liginde ilk 4’e giremezse siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi’ne elemelerden başlayacak.