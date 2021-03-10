Süper Lig’in eski yıldızı Robinho’ya tecavüzden 9 yıl hapis cezası!

Bir dönem Sivasspor ve Başakşehir’de forma giyen Brezilyalı futbolcu Robinho, uzun süredir devam eden ‘tecavüz’ davasına 9 yıl hapse mahkum edildi. 2013 yılında Milano şehrindeki gece kulübünde 23. doğum gününü kutlayan Robinho’nun, bir kadına toplu tecavüz olayına karıştığı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu ve yanındaki 5 kişi 2017 yılında suçlu bulunmuştu.

Aralık ayında cezası onaylanan Brezilyalı futbolcu, suçlamaları reddederek karara itiraz etti. Robinho’nun kadını ‘vahşice küçümsediği ve aşağıladığı’ ayrıca ‘başından beri yetkililere yanlış bilgi verip soruşturmayı yanlış yönlendirdiği’ ifade edildi. Brezilya basınında yer alan haberde, Robinho’nun İtalya’nın en yüksek temyiz mahkemesi olan Yüksek Mahkeme’ye nihai temyiz başvurusunda bulunmak için 45 günü olduğu belirtildi.

İtalya’da tüm temyiz işleri tamamlanana kadar hapis cezası uygulanmıyor. Brezilya Milli Takımı’nın eski futbolcusu Robinho, kadınla temas kurduğunu, ancak bunun rızaya dayalı olduğunu söyledi.

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Suçlamaları reddetti: Kadın sarhoştu

Kariyerinde Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi takımlarda forma giyen Robinho’yu mahkum etmek için kullanılan temel kanıtlar, Robinho ve arkadaşları arasında geçen telefon görüşmelerini içeriyordu. Suçlamaları reddeden Robinho, kadının tamamen sarhoş olduğunu söylerken, avukatları ise telefon görüşmelerinin İtalyancaya yanlış çevrildiğini belirtti.

Brezilya basınına olayla ilgili konuşan Robinho, “Bir kız bana yaklaştı ve onun rızasıyla görüşmeye başladık. Sonra eve gittim. Benimle konuştuğunda sarhoş değildi çünkü adımı ve kim olduğumu biliyordu. Umurumda değil, kız tamamen sarhoştu. Ne olduğunu hatırlamıyor” dedi. Robinho, tek pişmanlığının 2009’da evlendiği ve iki çocuğunun olduğu eşi Vivan’ı aldatmak olduğunu sözlerine ekledi.

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Başakşehir’den ayrılınca Santos’a gitmişti ama…

Ocak 2018’de Sivasspor’a transfer olan Robinho, Ocak 2019’da ise Medipol Başakşehir ile sözleşme imzaladı. Sezon başında Başakşehir’den ayrılan ve ülkesinin takımlarından Santos ile 50 pound maaşla sözleşme imzalayan Robinho, gelen tepkiler sonrasında davası sonuçlanana kadar askıya alındı.

Santos’tan yapılan açıklamada, “Santos ve Robinho, karşılıklı anlaşmayla 10 Ekim’de imzalanan sözleşmeyi askıya almaya karar verdiler, böylece oyuncu yalnızca İtalya’daki savunmasına konsantre olabilir” denilmişti.