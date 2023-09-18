TFF’nin Stefan Kuntz’u gönderirken ödeyeceği rakam

Beklenen oldu, A Milli Takım’daki Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Karar Alman hoca aranarak tebliğ edildi. Bugün ya da yarın resmi açıklama yapılacak. Yeni isim belirlenecek.

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A Milli Erkek Futbol Takımı'nda bir dönem daha sona erdi. Teknik Direktör Stefan görevine son verildi. DHA'nın haberine göre karar Alman çalıştırıcı aranarak tebliğ edildi. Federasyon yönetiminden bir temsilcinin telefonla aradığı Kuntz'a sözleşmesinin feshedileceği iletildi. Tecrübeli çalıştırıcı adeta telefonda kovuldu. TFF, 2024 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Kuntz’a kalan aylardaki maaşı için 1.2 milyon euro ödeme yapacak.

Stefan Kuntz, 20 Eylül 2021'de resmi sözleşmeyi imzalamış ve A Millileri Şenol Güneş'ten devralmıştı. 60 yaşındaki çalıştırıcı, görevdeki iki yılını doldurmasına günler kala görevden alındı. Kuntz'un takımı Ermenistan'la 1-1 berabere kaldıktan sonra özel maçta Japonya'ya 4-2 mağlup olmuştu. Alman hoca, futbolcularını suçlamıştı. Kararın bugün ya da yarın resmi olarak açıklanması ve salı günü yeni teknik adamın belirlenmesi bekleniyor.

Milli takımın başında 20 maça çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.

20 YILDA 10. HOCA DEĞİŞİKLİĞİ

Ersun Yanal / Nisan 2004-Haziran 2005

Fatih Terim (2. dönemi) / Ağustos 2005-Ekim 2009

Oğuz Çetin / Şubat 2010-Temmuz 2010

Guus Hiddink / Ağustos 2010-Kasım 2011

Abdullah Avcı / Kasım 2011-Ağustos 2013

Fatih Terim (3. dönemi) / Ağustos 2013-Temmuz 2017

Mircea Lucescu / Ağustos 2017-Şubat 2019

Şenol Güneş (2. dönemi) / Mart 2019-Eylül 2021

Stefan Kuntz / Eylül 2021-Eylül 2023

TARAFTAR YALÇIN DİYOR AMA…

SÖZCÜ Televizyonu vatandaşlara “A Milli Takım'ın başına kim getirilmeli” diye sordu. Bin 500'ün üzerinde oy kullanılan ankette Sergen Yalçın yüzde 52.6'lık oranla açık ara ilk sıradaydı. Yüzde 22.2 ile Aykut Kocaman ve yüzde 22.1 ile Fatih Terim, Yalçın'ı takip etti. Abdullah Avcı ise sadece yüzde 3.1 oranında oy aldı. Federasyon yönetimi ise aday listesinin ilk sırasında Terim'i tutuyor.