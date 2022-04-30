CANLI | Trabzonspor Antalyaspor maçı | Süper Lig 35. hafta

Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı yayın anlatımıyla Sözcü'de. Trabzonspor, bu maçtan alacağı 1 puanla Süper Lig'de 7. şampiyonluğunu yaşayacak ve 38 yıllık hasrete son verecek.

Sozcu.com.tr

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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu’nda Antalyaspor ile karşılaşıyor. Bordo-mavililer maçtan puanla ayrılması halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Biletleri günler öncesi dakikalar içerisinde biten mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Bu maç öncesinde Trabzonspor 76 puana sahip, 9. sıradaki Antalyaspor’un ise 51 puanı bulunuyor.

SAHASINDA YENİLMEDİ

Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir performans ortaya koydu. Bordo-mavililer, sahasında geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart’ta Alanyaspor’a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren yenilgi görmedi. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmanın ardından sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik elde etme başarısı gösterdi. Trabzonspor, 2021-22 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda yenilmeyen tek takım konumunda yer alıyor.

ABDULLAH AVCI BİR İLKİ YAŞAYACAK

Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 15 yıldır üst ligde teknik adamlık görevi yapıyor. 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile teknik direktörlük görevine başlayan Medipol Başakşehir, A Milli Futbol Takımı ve Beşiktaş’ı çalıştıran Avcı, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşamaya hazırlanıyor.