CANLI | Türkiye-Azerbaycan

EURO 2020 öncesinde Antalya’da kamp yapan A Milli Takım, ilk hazırlık maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geliyor. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan mücadeleyi Kosovalı hakem Genc Nuza yönetiyor.

TÜRKİYE 0-0 AZERBAYCAN

Türkiye: Altay, Mert Müldür, Çağlar, Merih, Rıdvan, Kaan, Taylan, Orkun, Cengiz, Halik Akbunar, Halil Dervişoğlu

Altay, Mert Müldür, Çağlar, Merih, Rıdvan, Kaan, Taylan, Orkun, Cengiz, Halik Akbunar, Halil Dervişoğlu Azerbaycan: Balayev, Medvedev, B. Hüseynov, Krivotsyuk, Cafarguliyev, Hüseynov, Karayev, Mahmudov, İbrahimli, Şeydayev, Alaskarov

Avrupa liglerinde forma giyen oyuncuların kampa yorgun ve geç katılmalarından dolayı teknik direktör Şenol Güneş, ilk 11’de ağırlıklı olarak az forma şansı bulan veya ilk kez milli olan oyuncuları görevlendirdi.

EURO 2020’nin başlamasına 15 gün kala A Milli Takım 31 Mayıs’ta Gine ile 3 Mayıs’ta ise Moldova ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım’ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).