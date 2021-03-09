Ve Ali Akman resmen Eintracht Frankfurt’ta!

Bursaspor ile sözleşmesini olaylı şekilde fesheden genç forvet Ali Akman, bir süre önce anlaşmaya vardığı Eintracht Frankfurt’a resmen imzayı attı.

Geçtiğimiz hafta Almanya’ya giden ve zorunlu karantina dönemini geride bırakan genç futbolcu, 2025’e kadar kendisini Frankfurt ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bursaspor ile sözleşme yenilemeyi reddettiği için kadro dışı bırakılan hatta taraftarlar tarafından CİMER’e şikayet edilen Akman’ın transferi, 1 Temmuz 2021 için planlanmıştı.

Ancak yaşananların ardından Bursaspor’dan ayrılığı beklenenden erken gerçekleşen Akman, zorunlu karantina döneminin ardından yapılacak corona virüsü testlerinin negatif çıkması halinde antrenmanlara başlayacak. Yönetmeliklere göre bu sezon forma giyemeyecek olan Akman, 2021-22 sezonundan itibaren Alman ekibi için mücadele edecek.

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“Entegrasyonu için avantaj olacak”

İmza sonrası konuşan Eintrach Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, “Bu durum bizim için kazan-kazan yaratabilir. Çünkü Ali yeni takım arkadaşlarını ve oyun tarzımızı tanımak için zamana sahip olacak. Genç bir oyuncunun yeni bir ortama entegrasyonu ve gelişimi için avantaj olabilir” ifadelerini kullandı.

Ali Akman’ın ilk röportajı İngilizce

İlk röportajını kulüp resmi sitesine veren Akman, “Burada olmam tek kelimeyle tarif edilemez bir duygu. Taraftarlarımızın önünde oynamayı çok istiyorum. Bunun harika bir şey olduğunu tahmin edebiliyorum” dedi.

Alman ekibine transfer olma sürecinden bahseden milli futbolcu duygularını şöyle aktardı:

“Adi Hütter ile konuştuğumda bana inandığını söyledi. Aynısı Fredi Bobic ve Ben Manga da için de geçerli. Benim için en önemlisi, herkesin bana inanması. Hayatımda ve futbol kariyerimde ilerleme kaydetmek için en iyi fırsatları bulacağım yerin burası olduğunu biliyorum.”

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“Harika şeyler başarabiliriz”

“Mümkün olduğunca çok forma giyerek Avrupa’da oynamak istiyorum. Bence burada harika şeyler başarabiliriz ve hayal ettiğimiz her şeyi gerçekleştirebiliriz. Sadece buna inanmalıyız. Buna gollerimle katkı vermek istiyorum.”

“Bursaspor’dan ayrılışımda yaşadıklarım istemediğim şeylerdi. Taraftarlar anlayış göstermedi. Ama şimdi burada olmaktan mutluyum ve hayatımın bir sonraki bölümüne geçmek için dört gözle bekliyorum.”