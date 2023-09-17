Yunan futbolcu Bakasetas’ın yayıncı kuruluş röportajındaki görüntüsü olay oldu

Yunan futbolcu Bakasetas'ın yayıncı kuruluş röportajındaki görüntüsü olay oldu... Beşiktaşlı Rosier ile yaşadığı gerilim sonrası Bakasetas'ın boynunda oluşan izler tepkilere neden oldu.

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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti. Bordo mavililerin ikinci golünü atan Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas maçın son bölümünde Beşiktaşlı oyuncularla çok sert bir gerginlik yaşadı.

Bir pozisyon sonrası itişmeye başlayan iki takımın oyuncuları birbirine girince saha bir anda karıştı. O sırada Beşiktaşlı Valentin Rosier, Bakasetas’ın boynuna sarılarak sıkmaya başladı. Yunan oyuncunun uzun süre boğazını sıkan Rosier’e Yunan oyuncudan aynı şekilde tepki geldi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan iki oyuncuyu da sarı kartla cezalandırdı. Arbede sonrası iki oyuncu güçlükle sakinleştirilirken Bakasetas’ın boynunda oluşan çizikler dikkat çekti.

YAYINCI KURULUŞUN YAYININA TEPKİ

Maçın ardından yayıncı kuruluşun röportajına çıkan Bakasetas’ın boynunda oluşan kızarıklık ve morluk daha net şekilde ortaya çıktı. Futbolseverler ve bordo mavili taraftarlar Yunan yıldızın o görüntüsünü net şekilde görünce sosyal medyadan Rosier’e tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluşun ekranına getirdiği Bakasetas’ın boynundaki izler canlı yayında gündeme getirilmeyince Trabzonspor taraftarları BeINsports’a da yüklendi. Rosier’in hareketinin kırmızı kart olması gerektiğini savunan taraftarlar çok büyük tepki gösterdi.

TRABZONSPOR’DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor Kulübü de soyunma odasından Bakasetas’ın bir fotoğrafını paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

”Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada rakip takımın profesyonel futbolcusu Valentin Rosier’in futbolcumuz Anastasios Bakasetas’a karşı yapmış olduğu müdahale sonrası futbolcumuzun boğazında oluşan çizik ve kanama fotoğrafı ektedir.”

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