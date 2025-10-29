"Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun." - Mustafa Kemal Atatürk

EuroLeague yönetimi geçtiğimiz günlerde, skandal bir karara imza attı.

İsrail takımları 1 Aralık 2025’ten itibaren iç saha maçlarını kendi ülkelerinde, yani savaşın ve soykırımın gölgesindeki topraklarında oynayabilecekler.

Bu şu anlama geliyor; Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv maçları için İsrail’e gidecek.

Ancak İsrail takımları ise İstanbul’a gelmeyecekler.

EuroLeague yönetimi normalde bu tür kararlar alırken, kulüplerin görüşünü alır ve oylama sonucuna göre adım atar.

Ancak bu kez öyle olmadı.

EUROLEAGUE CEO’SU DOĞRUYU SÖYLEMİYOR

EuroLeague şampiyonu olmuş iki takımımız Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, önemli bir adım attı ve ortak açıklama yayınladı.

Karar sürecinin şeffaf olmadığı ve oy kullanılmadığı belirtilen açıklama şu şekilde;

EuroLeague’de, İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail’de oynayabilmesine ilişkin haberler gündeme gelmiştir.



21 Ekim 2025 tarihinde EuroLeague yönetimi tarafından gayri resmi olarak gerçekleştirilen toplantıda, İsrail takımlarının maçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.



Toplantının ardından EuroLeague tarafından paylaşılan basın bülteninde ve EuroLeague CEO’su Paulius Motiejunas’ın basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda karar sürecinde tüm üyelerin ortak görüşle hareket ettiği belirtilmiş olsa da söz konusu toplantıda herhangi bir oylama yapılmamış, sadece konunun takibi kararı alınmıştır. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Spor Kulübü konuya ilişkin olumsuz görüşlerini dile getirmiş ve olası kararın alınması halinde ortaya çıkacak tablo ile ilgili endişelerini açıklıkla dile getirmiştir.



Konuya dair devletimizin ilgili kurumlarıyla ve EuroLeague yönetimi ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.



Basketbolseverlerin bilgilerine sunarız.

SPORUN DEVEKUŞLARI

Savaş İsrail’de.

İsrail hükümeti, ateşkes anlaşmalarını defalarca ihlal etti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 yıldır sürdürdüğü soykırımda, yaşamını yitirenlerin sayısı yaklaşık 70 bin ve bunun 20 bini çocuk.

İnsanlığın sınıfta kaldığı bu süreçte tüm branşlarda İsrail takımlarının uluslararası müsabakalardan men edilmesi gerekirken, alınan bu karar, spor tarihine sürülmüş kara bir lekedir.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus takımlarını tüm branşlarda men edenler, söz konusu İsrail olunca başını kuma gömmeye devam ediyor.

ENDENOZYA FİTİLİ ATEŞLEDİ

Ancak son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor

Endonezya hükümeti, 19-25 Ekim arasında düzenlenen başkent Cakarta'daki Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası için sporcular ve jimnastik takımı dahil tüm İsrail heyetine, Gazze'deki soykırım ve ateşkes ihlallerinin ardından vize vermedi.

İSRAİL’E BİR DARBE DE CAS’TAN

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İsrail'in 2025 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın “Başka bir ülkede yapılsın ya da iptal edilsin” talebini reddetti.

BARCELONA TESİSLERİNİ KULLANDIRTMADI

İspanya'nın Barcelona Kulübü, İsrail takımı Hapoel Bank Yahav Jerusalem'in 15 Ekim'de Baxi Manresa ile oynayacağı Avrupa Kupası (EuroCup) maçı öncesi tesislerini kullanma ve antrenman yapma talebini reddetti.

Taraftar grupları sosyal medya aracılığıyla yayınladıkları mesajda, "Basketbolun, bizi çevreleyen gerçeklikten izole edilmiş bir balonun içinde var olamayacağına kesinlikle inanıyoruz. İsrail Devleti soykırım yaparken, kendi stadyumumuzda bir İsrail takımının bulunmasını kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Mesajımız açık ve güçlü. İnsan hayatı, herhangi bir spor etkinliğinden çok daha önemlidir." ifadelerini kullandı.

Aynı hassasiyeti Türk taraftarlarından da bekliyor insan.

"SPOR ARACILIĞIYLA SOYKIRIMI AKLAYAMAYIZ"

İspanya'da İsrail takımlarına karşı benzer bir tepki de Kanarya Adaları'nda oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 14 Ekim'de Kanarya Adaları'ndaki Tenerife kentinde oynanacak Laguna Tenerife-Bnei Herzliya maçının ertelenmesi talep edildi.

La Laguna Belediye Başkanı Luis Yeray Gutierrez, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Spor aracılığıyla soykırımı aklayamayız." diyerek, Laguna Tenerife-Bnei Herzliya maçının ertelenmesini istedi.

IOC’UN OLİMPİYAT RUHU ÖLMÜŞ

Rusya'yı 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyatları'ndan men eden ve atletlerini tarafsız sporcu olarak yarıştıran Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC), İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasında sorun görmezken İsrailli atletleri men eden Endonezya'ya yönelik Olimpiyat Oyunları da dahil tüm uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yapmasını engelleyen bazı kararlar aldığını duyurdu.

Tarihinde ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yapan Endenozya, IOC’nun bu tehditlerine boyun eğmedi ve aldıkları kararın arkasında durdu.

SPOR BAKANLIĞI DEVREYE GİRMELİ

Her fırsatta İsrail konusunda ahkam kesen iktidarın, bu konuda şu ana kadar sessiz kalması anlaşılır gibi değil.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Türkiye Basketbol Federasyonu da (TBF) sessizliğini koruyor.

Türk kulüplerinin güvenliği, soykırım yapan bir ülkenin takımlarından daha mı önemsizdir.

Yetkili merciler sessiz kaldıkça, benzer muamelelere daha çoook maruz kalırız.

Kanarya Adaları'ndan utanır insan.

TARAFTARLAR DA CEZALANDIRILIYOR

İşin bir de şu boyutu var.

Gerek Fenerbahçe’nin gerekse Anadolu Efes’in önemli bir seyirci potansiyeli var.

Siz, İstanbul’daki maçları başka bir ülkede oynatırsanız, her iki kulübümüz de maddi kayba uğrayacak.

İç saha avantajını kaybedecek.

Kombinesi olan taraftarların mağduriyeti de cabası.

ANADOLU EFES BU KEZ HATAYA DÜŞMEDİ

Son olarak önemli bir hatırlatmada bulunmak isterim.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında önce Rus takımları CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit'in THY Avrupa Ligi'ne katılımları askıya alınmıştı.

Ardından EuroLeague yönetimi kulüplere şöyle bir teklif sunmuştu:

“Rus takımlarının maçları sayılmasın” ya da “Oynanmış tüm maçlar sayılsın, yüzdeye bakılsın ”.

13 kulübün katıldığı oylama sonucunda bir oy farkla Rus takımlarının maçlarının silinmesine karar verilmişti.

Bu ayrıntıyı neden paylaştığımı izah edeyim.

Galibiyet yüzdesi yönünde oy kullanılmış olsa, Fenerbahçe Rus takımlarını yendiği için Final-Four’a kalıyor, Anadolu Efes de herhangi bir şekilde olumsuz etkilenmiyordu. Ancak buna rağmen Anadolu Efes, Fenerbahçe’nin aleyhine olan tercih yönünde oy kullanmıştı.

Anadolu Efes’te o dönem koçluk yapan Ergin Ataman ise kararı savunmuş, oylamada ‘kulüp menfaatlerini düşünerek’ karar verdiklerini belirtmişti.

Milli Takımın da başantrenörü olan Ataman’ın bu tavrı, haklı olarak basketbolseverlerin büyük tepkisini çekmişti.

Tu tutum, Milli takım hocasına yakışıyor mu?

Takdir sizin.

KENETLENMEK ZORUNDAYIZ

Spor, yalnızca skordan ibaret değil.

Vicdan, adalet ve onur işidir aynı zamanda.

Sporun patronları, zalime yandaşlığa davam devam ediyor.

Haksızlık karşısında susmak, tepki göstermemek, mazluma sırt çevirmektir.

Ülkeyi ilgilendiren her türlü konuda spor kulüpleri tek yürek olmak zorundadır.

Futbolun, basketbolun, Uluslararası Olimmpiyat Komitesi’nin ve spora yön veren uluslararası kuruluşların çifte standardı karşısında, kenetlenmek, haksızlığa karşı direnmek, boynumuzun borcudur.

Bu borç, bugün 102. Yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet’in ilan edilmesini sağlayan, emperyalizme karşı canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize de karşı da borcumuzdur.

Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.