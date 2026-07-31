İlk yarı şans kapıyı iki kez çaldı. Midtjylland hızlı başlamıştı ve hemen golü bulmak istiyordu. Topun Beşiktaş’ı sevdiği dakikalar fazlaydı maçın başlangıcında. İki topu direkten dönmüştü ev sahibinin. Beşiktaş, agresif oynayan ev sahibine uzun süre aynı oranda cevap veremedi. Bu tarz oyunlarda sizin yarı sahanıza uzun toplarla gelen rakip karşısında topa sahip olup tek pası iyi oynamak ve çabuk atak bulmanız gerekiyor. Son bölümlere girilirken rakibin biraz temposu düşünce set oyunu denemeye başlamıştı Italiano’nun ekibi. İkinci yarının başlangıcı Beşiktaş için olumluydu. Erlic’in kırmızı kart görmesiyle topa daha fazla hükmeden bir Beşiktaş izlemeye başlamıştık. Oh, İlhan ve Olaitan Beşiktaş’ı uzun süre taşıyamaz. Cerny’deki görünüm yine vasatın üzerine çıkamadı. Sağ kanatta çok daha etkili bir oyuncu şart. Orkun ve Salih orta alanda çok iyi işler yaptılar fakat bu bölgeye de mutlaka iki yönü iyi olan en az bir takviye gerekiyor. Bu detayları herkes net bir şekilde görüyor. Orkun’un şutunun direkten dönmesi tam bir talihsizlikti. Rashica’nın oyuna girer girmez golü atması Beşiktaş için büyük avantaj oldu. Maç tamamen dönmüştü. İlhan’ın aldığı penaltı ve Orkun’un golü ile Danimarka takımı kontak kapattı. Mesele artık yine tur atlayıp lig aşamasına katılmak. Oyun disiplini böyle devam ederse, Beşiktaş başarır.