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2026 Dünya Kupası sahibinin sonunda sahibini bulurken, futbolun bayramı da noktalandı. İspanya, Arjantin'e karşı hak edilmiş bir zafer elde etti.

Maçtan önce İspanya mı kazansın Arjantin mi sorusu, benim için çocuklara sorulan "Anneni mi daha çok seviyorsun babanı mı?" sorusu gibi bir şeydi.

Messi'nin hatırına Arjantin'i desteklerken, hak eden tarafın İspanya olduğunu biliyordum içten içe.

Arjantin'i finale kadar çıkabilmesi bu futbolla mucize gibi bir şeydi fakat mucizelere yaratabildiğini defalarca kanıtlamış bir ise sahiptiler: MESSİ

Fakat İspanya Dünya Kupası'nda finale gelene kadar yalnızca bir gol yemişti. Oyunu o kadar iyi domine ettiler ki Messi değil gol atmak bir şut bile atamadı.

Matadorlar oyunu istediği gibi kontrol etti ve uzatmalarda fişi çekti.

Bugüne kadar 'Tangocular' olarak bilinen Arjantin dansı bırakmış güreşe başlamıştı. Maç içinde zaman zaman müdahalelerde kendisini gösteren sertlik, maç sonunda da İspanyol oyunculara fiziksel saldırıya dönüştü.

Sonuçta futbol, romantizmden ve tek bir yıldızın mucizelerinden ibaret olmadığını bir kez daha kanıtladı. Messi ve arkadaşları turnuva boyunca ne kadar tutkuyla oynadıysa, İspanya da oyuna o kadar sadık kaldı.

Velhasıl kelam, bu dünya kupası bir kez daha kanıtladı, kazanamasa da Messi dünyanın tartışmasız en iyisi.

İspanya da kağıt üstünde en başta pek öyle görünmese de bence dünyanın en iyi takımı.