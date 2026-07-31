Özgür Özel, putları kıran ve rüşvetin kökünü kazıyan lider olabilir. Hayat ona bu kapıyı açtı. Meydanlar onu lider yaptı. Özgür Özel, rolünü hakkını vererek oynayabilir; “Elle tutulur, gözle görülür, kalplere dokunur” önerileri Anadolu’nun her köşesinde dinlemeye hazır kitlelerle buluşturabilir. ★★★ Özgür Özel! Halka dönüp; ben size; “Tanrı lider-Değişmez lider-Koltuk düşkünü lider-Mezara kadar lider kalıbını yıkma sözü” veriyorum diyebilir. Bu elle tutulur, gözle görülür, kalplere dokunur bir program maddesi, tüzük cümlesi, kurultay bildirgesi paragrafı olabilir. İşte o söz: Bizim partimizde tanrı lider, yarı tanrı lider, değişmez lider, mezara kadar lider, hikmetinden sual olunmaz lider olmayacak. Genel Başkan’ın ve onun emrinde oluşturulan düzmece kurulların; “parti genel başkanı adayını-cumhurbaşkanı adayını-milletvekili adaylarını-belediye başkanı adaylarını-belediye meclisi üye adaylarını-il genel meclisi üye adaylarını” seçme, listelere koyma, sıralama imtiyazı bulunmayacak. Bu hak, halkın olacak. Ön seçim yapılacak. Adayı da halk seçecek. Tanrı liderlik yıkılacak. Putları kıracağım! ★★★ Türkiye’de siyasetin 6 sütunluk yapısını Tanrı Liderler değil, ön seçimle halkın kendisi kuracak. Kimin genel başkan, cumhurbaşkanı, milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, il genel meclisi üyesi seçileceğine partinin tanrı lideri, yarı tanrı lideri, koltuk düşkünü lideri, hikmetinden sual olunmaz lideri, mezara kadar lideri “ağzından çıkan tek sözle” karar vermeyecek. Karar halkın olacak. Taşıyıcı kolon halk! Özgür Özel, söz verebilir. Halkı arkasına alır. Tanrı lider putunu yıkabilir. ★★★ Ey okur! Ben bu yazıyı yazma düşüncesini, CHP’den Adana Milletvekilliği yapmış (şimdi Yeni Parti’ye geçti) emekli olmuş, hukuk insanı Ziya Yergök’ün Cumhuriyet’te yayımlanan yazısından aldım. Ziya Yergök, “....adayların önseçimle belirleneceği, hiç bir istisnaya yer verilmeyeceği, merkez yoklaması yapılmayacağı ve hiçbir kontenjan da kullanılmayacağı açık seçik biçimde tüzüğe konulmalıdır...” diye yazdı. ★★★ Özgür Özel, “eskimiş, bozulmuş, soysuzlaşmış, ülkeyi geriye çeken dejenere siyasi yapıyı yıkıyoruz” diyebilmeli. Bu pörsümüş yapı, toplumun güven duygusunu, hak-hukuk-adalet inanıcını yok etti ve “siyasetin topluma sunması gereken gelecek umudunu” da vahşice yaktı, kül etti. ★★★ Devlet kaynaklarını hortumlamanın altyapısı olan; “Ahlaksız Siyasetçi-Ahlaksız Bürokrat-Ahlaksız İşadamı” üçlüsü “Tanrı liderlik saplantısından” güç buldu. Tanrı liderlik, toplumun din diyanet dahil bütün kurumlarını esir aldı. Yarı Tanrı lider modeli, “el etek öpücü oligarşi” yaratıyor. Bu yapıdan da devleti soyan “ahlaksız siyasetçi-ahlaksız bürokrat-ahlaksız işadamı” rüşvet çarkı ile çok sayıda parti değiştirip rozet taktıran siyasi fırıldak çıkıyor. Özgür Özel, “el etek öpücü oligarşiyi var eden yapıyı yıkma ve onlardan bağımsız mahkemeler önünde hesap sorma” sözü de verebilir. “Tek tek hesap soracağım” diyerek 86 milyon toplumun gelecek umudunu yeşertebilir. Bu sözü vermeli. ★★★ Özgür Özel. Sözü verirse verir! Vermezse; “kendim ettim, kendim buldum” olur! Halkı, rüşvete, ahlaksızlığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe, kayırmaya, torpile, yandaş yaratmaya, otoriterliğe karşı anında demokratik tepkisini verecek kapasiteye taşıma fırsatını ziyan etmiş olur. Bu fırsat harcanırsa siyasette de kemikleşmiş “el etek öpücü oligarşi” Özgür Özel’i de kuşatır. PORTAKAL SANDIĞI ÜSTÜNDEN Herkeste tabanca! Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde Gül Nihal Akçal, emlak dükkanına girdi yanında getirdiği tabancayla Enes Vasfi Yerlikaya’yı öldürdü. Sonra da aynı tabancayla kendi kafasına sıktı, öldü. Konya’da nakliye işi yapan Turgay Barbaros, namaz sonrası kuyumcu dükkanına girdi, elindeki tabancayla altınları istedi. Tartışma çıktı. Kuyumcu Sami Ayaz’ı öldürdü. Sonra da kendi kafasına sıkıp öldü. Adana’da Hamza Eren Kocamaz, boşanmak isteyen eşi Hatice Mine Kocamaz’ın yüzünü yastıkla kapatıp tabancayla ateş ederek öldürdü. Kendini öldürmedi, tutuklandı. Ali Kaplan eski eşi Dilan Öztürk’ü, çocuklarının gözü önünde 10 el ateş ederek kovaladı. Mardin Artuklu’da 18 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.... Yerim olsa bunun gibi 1 milyon haber yazarım. Herkeste bu kadar tabanca nasıl oluyor?