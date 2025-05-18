Şampiyonluk öyküsü taraftarla daha güzel yazılır. Tribünler bayramı erken kutluyordu. Bu coşkulu seyirci karşısına çıkarken ne kadar deneyimli olursanız olun içinizi bir heyecan kaplar. Birkaç gün önce kupayı kazanmışsınız, Kayserispor karşısında bir puan bile size şampiyonluğu getirecek...

Biraz tutuk başlamıştı aslında Galatasaray. Savunmasının arkasına atılan toplar tehlike yaratıyordu. Duran topları bu sezon çok tehlikeli kullanan ev sahibi, Osimhen’in kafasıyla golü bulurken stresi ve heyecanı üzerinden tamamen söküp atmıştı. Barış Alper bu sezon haftalar geçtikçe form grafiğini hep yükseğe taşıdı. Attığı gol ile stadyumun içinde şampiyonluk şarkıları söylenmeye başlamıştı bile. Şampiyonluğa artık 45 dakika kalmıştı... Kuşkusuz bu sezon duran toplardaki başarısı ve asistleri ile Sara için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Transfer edildiği dönemde hemen eleştirilen bir oyuncunun hiç etkilenmeden performansını yukarı çıkarması onun açısından çok önemliydi. Gösterdiği inanılmaz mücadele gücü ve golcülüğü ile şampiyonlukta en önemli katkı Osimhen’e ait. Kalırsa Türk futbol tarihinin en önemli transferi olacak. Giderse Galatasaraylı taraftarların gönüllerinde unutulmaz anılar bırakacak. Lemina dün akşam orta alana yine dinamizm getirmişti. Onun transferi takımı çok rahatlattı.

Okan Buruk bu şampiyonlukta en fazla katkısı olan isim. Takım çok zor günler yaşadı. Avrupa’dan elendi. Ligde iş zora girer gibi oldu. Mesele fırtınalı denizde gemiyi limana yanaştırabilmekti ve o da bunu başardı. 7 gün için de çifte kupa almak büyük başarı. Dünkü maç ilk devre bitmişti ama kapanış gerekiyordu. Muslera için büyük bir veda gibiydi attığı penaltı. Unutulmaz kurtarışların kalecisi bu kez golünü atmıştı. Bu şampiyonluk öyküsü beşinci yıldızla biterken, tarih de 25.şampiyonluğu gösteriyordu.