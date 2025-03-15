Galatasaray oyuna çok iyi başlamamıştı. Pas hataları ve savunmada bireysel hatalar dikkat çekiyordu. Durgundu ev sahibi. Antalyaspor gol atma şansı bulabilirdi.

30. dakikadan sonra rüzgâr çıktı ve devre bitene kadar fırtına şeklinde esmeye başladı sahada. Önce Osimhen, sonra Morata penaltıdan ve yine Osimhen... İlk yarıyı seyretmeyip ‘Sadece sonuca bakarım’ diyenler 3-0’ı görünce ne kadar kolay olmuş maç diye düşünmüşlerdir mutlaka. Oysa son 15 dakikaya kadar pek rahat gitmiyordu maç. Morata, yaptığı asist ve arkadaşlarıyla uyumu ile geçen haftadan çok farklıydı. Barış, yine kanat savunmaları yıpratıyor. Dün Osimhen’e verdiği net pas çok iyiydi. Yunus ilk devre kendini fazla gösteremedi ama ikinci devrenin hemen başında Osimhen’e yaptığı asist ile ‘Gol makinesi’, hat-trick yaptı.

Antalyaspor bir anda direnci kaybolan bir ekip. Bu durumu ligde oynadıkları zorluk derecesi yüksek bütün maçlarda yaşadılar.

Torreira ve Sara aynı anda oynadıkları zaman orta saha zorlanmıyor. Bu ikili birbirini çok iyi tamamlıyor. Frankowski üçlü savunma anlayışında etkisi daha fazla olan bir oyuncu. Dörtlü savunmanın sağ kanadında yine işini yapıyor fakat verimi tartışılır.

Maç farka gidince Okan Buruk değişiklikleri hemen yaptı. Mertens sahadaydı. Kendisinin durumu çok iyi değil. Genel olarak oyunun içinde kayboluyor. Sallai, Macaristan Milli Takımı’nda büyük ihtimalle bize karşı forma giyecek. Oyun iştahı süre aldığı bölümde çok iyiydi.

Galatasaray oyun anlayışı olarak durgunluğunu bu maçta aşmış göründü. Kanat hücumları, merkezden denemeler, şut şansı kovalama ve mücadele yönünden iyi bir oyun izledik ev sahibinden. Milli ara öncesi bu farklı galibiyet Okan Buruk ve oyunculara kuşkusuz büyük moral getirecek.