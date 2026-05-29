Kamuoyu uzun süredir ana muhalefet partisine yönelik kuşatma ve operasyonlarla meşgul ediliyor. En son mutlak butlan kararı ve sonrasında parti merkezine polis müdahalesiyle girilerek partinin kayyuma teslim edilmesi ile kamuoyunun ilgisi tamamen bu alana çekildi. Tüm bu işler olurken 22 Mayıs 2026 tarihinde AKP Grup Başkanlığı yeni bir torba yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Yasa tam anlamıyla ‘Torba’. İçine ne varsa doldurmuşlar. Hepsine girecek değilim. Vergi ile ilgili iki konu ilginç. Onlara biraz yakından bakalım. Taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarına istisna Hazine ve Maliye Bakanlığı sürekli olarak vergi adaletini geliştirme yönünde adımlar atıldığını belirtiyor. Ama nedense, torba yasalara serpiştirilmiş vergi ile ilgili düzenlemelerde bunu göremiyoruz. Daha önceki bir torba yasada rezidans sahiplerine vergi adaleti gerekçesiyle çekilmeye çalışılan kıyağı ifşa etmiştik ve sonrasında düzenleme torba yasa teklifinden çıkarılmıştı. Ama, vergide birilerine kıyak çekme alışkanlığı aynen devam ediyor. Tozlu, dumanlı, gazlı ve sisli havada, birileri taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalardan elde edilecek kazançları vergiden istisna tutacak düzenlemeyi torba yasaya koymuş. Torba Yasa Teklifi’nin 6’ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu’na geçici bir madde ekleniyor ve maddeyle, gerçek usulde Gelir Vergisi mükelleflerinin, maddenin yürürlük tarihinden önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaları elden çıkarmalarından doğan kazançları Gelir Vergisi’nden istisna edilmektedir. Bu tarihten sonra edinilen ticari plakaların elden çıkarılması ise genel hükümler çerçevesinde vergilendirilecektir. Bunun anlamı şu, imtiyazlı ve sınırlı taksi, dolmuş ve benzeri özel ticari plaka sahibi gerçek usulde vergilenen mükellefler bu plakaları kaça satarlarsa satsınlar vergilendirilmeyecekler. Örneğin, 4 yıl önce 2 milyona alınmış bir taksi veya minibüs plakasını 10 milyona sattıklarında aradaki fark tutarı olan 8 milyon lira için bir kuruş vergi ödemeyecekler. Oysa bu kıyak düzenlemesi olmasa ilgili plaka sahibi 3 milyon liraya yakın vergi ödeyecekti. Sağlanan istisna sadece Gelir Vergisi ile sınırlı değil. Teklifin 15’inci maddesiyle söz konusu plakaların elden çıkarılması KDV’den de istisna ediliyor. Sadece Gelir Vergisi değil, KDV’yi de sıfırlayarak tam anlamıyla çifte katmerli bir kıyak çekiyorlar. Sizce bu tür düzenlemelerle vergi adaleti pekiştirilir mi yoksa zedelenir mi? Sabit gelirli, emekli, asgari ücretli, maaşının tümünü harcayıp dolaylı vergi cenderesinde kalırken plaka ticareti yapıp oturdukları yerden on milyonlarca lira kazananlara bu kıyağı getirmek hangi vergileme ilkesine uyar? Hangi vicdana sığar? Gençlerle eğleniyorlar Aynı torba yasadaki diğer bir düzenleme eğlence vergisine ilişkin. Torba Yasa’nın 12’nci maddesiyle Belediye Gelirleri Kanunu’nun eğlence vergisinde istisna ve muafiyetleri düzenleyen 19’uncu maddesine bir fıkra ekleniyor. Fıkra ile biletle girilen yerlerde, 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış kişilere düzenlenen biletler için vergi alınmaması hükmü ihdas ediliyor. Düzenlemeye bakınca, birilerinin eğlence vergisi üzerinden gençlerle eğlenmeye çalıştığı izlenimi edindim. Neden mi? Bir defa mevcut durumda eğlence vergisi; yerli ve yabancı film gösterimleri ile tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve orta oyunu, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde eğlence vergisi Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca %0 (sıfır) olarak uygulanıyor. Mevcut istisnanın etkileyeceği tek alan; sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzeri yerlerde ise %20 oranında uygulanmaktadır. Yapılan düzenleme sadece sirklere, lunaparklara, çalgılı bahçelere ve benzeri yerlere girecek 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerden veya tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış öğrencileri kapsıyor. Gençler, kendilerine sağlanan bu muhteşem vergi avantajı nedeniyle sirkleri, lunaparkları, doldururlar herhalde! Yapmayın. Lütfen aklımızla dalga geçmeyin. Taksi, minibüs, servis plakası sahiplerine milyonlarca kıyak çekilirken gençler için layık görülen istisnaya bakar mısınız? Siz, göstermelik ve işlevsiz eğlence vergisi düzenlemesini Meclis’e sunarak gençlerle eğlenmeyi bir kenara bırakın. Gençleri en az taksi plakası sahiplerinin yüzde biri kadar bile düşünseniz onların cep telefonundaki %12 TRT bandrolünü, ÖTV’yi kaldırırsınız. İlk kez otomobil sahibi olacak gençlere ÖTV’siz otomobil alma hakkı tanırsınız. Gençlerin, tabletindeki, bilgisayarındaki vergileri sıfırlarsınız. Yurt dışına çıkış harcı almazsınız. Torba yasa ile vergi düzenlemesi mantığının ne denli tehlikeli olduğunu bu yazıdaki örnek ortaya koyuyor. Kamuoyunun dikkati başka yönlere çekilip birilerine sağlanacak yüklü vergi kıyağı aradan sıyrılıveriyor. Ancak biz bu konulara not düşmeye devam edeceğiz.