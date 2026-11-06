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ABD Başkanı Donald Trump ara seçimlerde ağır bir yenilgi aldı.

Demokratlar büyük bir zafer kazandı.

Temsilciler Meclisi’nde ve Senato’da çoğunluğu elde ettiler.

Cumhuriyetçiler ise azınlığa düştüler.

Temsilciler Meclisi’nde ve Senato’da Demokratların çoğunluğa sahip olması Trump’ı sıkıştıracaktı.

Demokratlar şimdiden Temsilciler Meclisi’nde Trump ve ailesi için soruşturma hazırlıklarına başladılar.

Trump ve ailesinin son yıllarda çok zenginleştiğini vurgulayan Demokratlar, Temsilciler Meclisi’nde bu konuda soruşturma açılacağını da açıkladılar.

Trump’ı zor günler bekliyor.

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Trump; üst perdeden konuşan, bütün dünyayı tehdit eden, kendini dünyanın sahibi gibi gören bir söylem kullanıyor.

Trump’ın sözlerini anımsayalım:

“Gröland’ı alırım.

Kanada’yı ABD’nin eyaleti yaparım.

Hürmüz Boğazı’nın adını Trump Boğazı olarak değiştiririm.

İran’ı yok ederim.”

Bu söylem dünyada Trump’a olan tepkiyi artırdı.

Aynı hava içinde, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun kışkırtmasıyla İran’a saldırdı.

Uçak gemilerinden, bölge ülkelerindeki üslerinden İran’a bomba yağdırdı.

İran da bu saldırılara yanıt verdi. ABD’nin Akdeniz’deki savaş gemilerini vurdu, ABD üslerinden İran’a saldırı yapılan bölge ülkelerini vurdu. Hürmüz Boğazı’nı kapattı.

Trump, İran karşısında başarılı olamadı.

Trump’ın yarattığı Hürmüz Boğazı krizi kendi ekonomisini vurdu.

ABD’de akaryakıt fiyatları arttı.

Akaryakıtın artması diğer ürünlerin fiyatlarını yükseltti.

Geçim sıkıntısını artırdı.

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ABD seçmeni de Trump’a 3 Kasım’da yapılan ara seçimde ders verdi.

Politikalarını onaylamadığını ortaya koydu.

Temsilciler Meclisi ve Senato’da Demokratların çoğunlukta olmasının Trump’ı “topal ördek” durumuna düşürdüğü yorumları yapıldı.

Bu ağır yenilgiye karşın Trump yine üst perdeden konuşmayı sürdürdü.

“Pusulada benim adım yoktu, olsaydı farklı kazanırdık” bile dedi.

ABD seçimlerinin sonucu dünyada otoriter liderlerin seçmen desteğini yitirdiklerini gösteriyor.

Trump seçim sonuçlarından ders çıkarır mı bilinmez.

Ancak otoriter liderlerin seçim yenilgileri yaygınlaşıyor.

Macaristan’da Victor Orban ağır bir seçim yenilgisi aldı.

Sırbistan’da Aleksandar Vucic gençlerin başlattığı hareket sonucunda seçimleri kaybetti.

Brezilya’da da Bolsonaro seçimlerde ağır bir yenilgi aldı.

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Trump’ın yenilgisi Türkiye’yi de etkileyecektir.

ABD Başkanı Trump her fırsatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a övgüler yağdırıyor.

Trump İran’daki yenilgisinden sonra bölgeden çekilirken Türkiye’yi öne sürüyor.

Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında yeni imzalanan Mekke Antlaşması’nı övüyor.

Türkiye’yi bölgede “hami” ilân ediyor.

Türkiye’yi Orta Doğu’da ABD’nin “taşeronu” yapmak istiyor.

Türkiye bu oyuna gelmemelidir.

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Artık sağcı liderlerin milliyetçi, ırkçı, diğer ülkeleri tehdit eden söylemleri ve eylemleri seçmenden onay alamıyor.

ABD’de Demokratlar böyle bir söylemle değil, aksine vatandaşın sorunlarına çözüm öneren söylemlerle seçimi kazandılar.

Demokratlar her eyalette sokağa indiler, her evin kapısını çaldılar, yapacaklarını somut biçimde anlattılar, ekonomik sorunları nasıl çözeceklerini izah ettiler, kaynakların savaşlara değil halka harcanacağını söylediler.

Kim olduğuna bakmadan bütün vatandaşlara eşit hizmet götüreceklerini vaad ettiler.

Geçim derdini, yüksek kiraları önceleyerek Trump’ı eleştirdiler.

Bu söylem ve vaatlerle seçimi açık ara kazandılar.

Artık dünya otoriter liderlerden kurtulma yoluna girmiş görünüyor.

Seçmenler, ülke kaynaklarının savaşa, başka ülkeleri işgale değil vatandaşın refahını artırmaya, eğitim ve sağlık hizmetlerinin devlet tarafından eşit şekilde dağıtılmasına oy veriyor.

Hamasete değil.

Ana muhalefet partisi konumundaki YENİ Parti, ABD’de Demokratların çalışma, halka ulaşma yöntemlerini incelemelidir.

Demokratlar gibi her evin kapısını çalmalı, Türkiye’nin yaşadığı başta ağır geçim sorunu olmak üzere ülke sorunlarını nasıl çözeceklerini somut biçimde anlatmalıdır.