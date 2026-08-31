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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda yoluna dolu dizgin devam ediyor. Namağlup unvanını ve grup liderliğini ellerimizle Polonya'ya teslim etmemize rağmen söylüyorum bunu.

Grubun son maçında karşılaştığımız Polonya karşılaşması 2-3'lük mağlubiyetimizle sonuçlandı. Ancak 5. sete uzayan diğer maçlar gibi olmadı bu. Hiç de nefes kesmedi.

Şüphesiz millilerin Polonya'yı yenecek gücü elbet vardı. Ancak, -bence ve aslında herkesçe de- İtalya'dan kaçmak için iki taraf da maçı birbirine hediye etmeye çalıştı.

Rus ruleti Polonya'da patladı. Böylece yenilgiye rağmen şampiyonluk ihtimali biraz daha arttı.

İddianız şampiyonluksa İtalya ile ne zaman karşılaşacağınızın bir önemi yok elbet.

Ancak, her ne olursa olsun Santarelli'nin tercihini etik dışı ya da mantıksız olarak değerlendirmek de mümkün değil.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızı final yolunda artık en çok zorlayabilecek ekip Sırbistan gibi görünüyor.

Genel olarak iyi bir turnuva geçiriyoruz.

Şu ana kadar anlamadığım tek nokta ise, şu ana kadar Eda Erdem'in hiç forma şansı bulamamış olması.

Finallerde şans bulacak olsa bile, biraz da olsa şans verilebilirdi gibi.