İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu Türkiye’de ilk defa farklı bir problemi dile getirdi ve “Ülkemizde TÜRK SORUNU var. Bunun çözümü sandıktır!” dedi.

Bugüne kadar DEM Parti’liler hep “KÜRT SORUNU” diye yeri göğü inlettiler. Terörist başı Abdullah Öcalan ve PKK’lı katiller ülkede 47 yıl kan akıttı, yaklaşık 50 bin kişi öldü.

Şimdi o katiller kıymete bindi...

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un kurduğu komisyon, “Öcalan ve PKK’lılara özgürlük getirmek” için çalışmalarını sürdürüyor. “Kürt sorunu” denilerek bu konuya çözüm getireceği söylenen yasa tasarılarının hazırlandığını duyuyoruz.

Meclis Başkanı’na sormak lâzım:

Peki, “TÜRK SORUNU”nu kim çözecek?

Türk insanının içine düştüğü sıkıntıları, çaresizliği, her yanı saran yoksulluğu araştırmak için de bir komisyon kurulması gerekmiyor mu Numan Bey?

Müsavat Dervişoğlu bilinen ama bilinmezden gelindiği için müzminleşen bir yara halini alan, ülkenin en önemli sorunlarından birini gözler önüne sererek “Eğer AKP’li değilsen, ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorsun. Ülkede yurttaşlık sorunu, Türk sorunu var. Bu durum iş hayatından adalete kadar birçok alanda hissediliyor. Cumhuriyet’in temel ilkesi olan eşit yurttaşlık anlayışı zedeleniyor. Bu durum milli güvenlik sorunu haline geldi.” dedi.

Yüz buldukça şımaran PKK yandaşlarının “Nevruz kutlamaları” adı altında yaptıkları PKK propagandaları, APO posterleriyle yürüyerek atılan çığlıklar, meydanı dolduran PKK’lı ölü teröristlerin posterleri, kürsüde yapılan tahrik edici, tehditkâr konuşmalar, “Yüz verirsen deliye, gelir s.çar halıya” atasözünü hatırlatıyor.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu bu olaylara tepkisini şöyle gösterdi:

“Bir grup etnik saplantılı şımarık, Türkiye’nin dört bir yanında gövde gösterisi yapıyor, eli kanlı katili övüyor, Türk milletini tehdit ediyor.

Bir teröristin aklıyla süreç başlattılar. Ülke kriz yaşıyor ve katillere statü derdindeki süprüntülerle uğraşıyoruz. Varsa yoksa teröristin özgürlüğü... Bu ülkede “vatandaşlık sorunu”, “Türk sorunu” var. AKP’li değilsek, soygun ve yağma düzenine, adaletsizliğe, istibdada itiraz ediyorsak, ülkede ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyoruz. Sorunun çözümü sandıktadır.”

Açılım sürecinin öncülüğünü yapanlardan biri olan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un “Bu süreç başarısız olursa Türkiye’de sivil siyaset bunun altında kalır” sözlerine de sert tepki gösteren Müsavat Dervişoğlu “Laflara bakar mısınız? Attığı taşın düştüğü yere bakar mısınız? Efendi, sen Türkiye’yi darbe ile mi tehdit ediyorsun. Süreciniz batsın, anlayışınız batsın!” diye patladı.

Şunu da belirtelim, Dervişoğlu’nun bu çıkışları kamuoyunda karşılık buluyor.

Teröristlere affı neden millete sormuyorsunuz?

Nevruz kutlamaları bahanesiyle yapılan PKK propagandalarında gördüğümüz gibi, bölücüler kürsüye çıkarılıyor, ellerine mikrofon veriliyor, bunlar da ağızlarına geleni söylüyor, Türkiye Cumhuriyeti’ne kafa tutar nitelikte sloganlar atıyorlar.

Yaşanan ayrılıkçı olaylar asla milletin kabul edeceği şeyler değil!

Bütün bunlara rağmen “Kurucu önder” ilan ettikleri Bebek Katili Öcalan ile kanlı teröristlerini affetmeyi kafalarına koymuşlar. Amenna, fakat...

Bu konuda millete danışmayı “Siz ne diyorsunuz ey vatandaşlar? Patron sizsiniz. Teröristlerin affına razı mısınız?” diye sormayı düşünüyorlar mı? Hayır!

Bu ülkenin gerçek sahibi millet değil mi? Sadece seçimden seçime oy için mi hatırlayacak millet?

Bütün demokratik ülkelerde, hayati konular söz konusu olunca referandum yapılır, halk oylamasında çıkan sonuçlara göre davranılır?

Bizde referandum sadece iktidarın işine geldiği ya da canının istediği zaman yapılıyor!

Halk teori, lâf, ideoloji, masal, hikâye istemez! Halk aş ister, iş ister!