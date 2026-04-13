Tüm olumsuzluklara rağmen Galatasaray taraftarının şampiyonluk umudu hala yüksekse, bunun en büyük nedeni Osimhen’in haftaya sahalara dönecek olması.

Osimhen’in yokluğunda hücumda yaşanan düşüş, takımın ona ne kadar bağlı olduğunu açıkça gösteriyor. Bu yüzden eğer Osimhen sezonu kapatmış olsaydı, şampiyonluk umudu ciddi şekilde azalırdı. Yani kısaca umudun tedavisi: Osimhen

A PLANI OSIMHEN / B PLANI…

Bu tablo aslında Galatasaray adına oldukça düşündürücü. Bir takımın planı tek bir oyuncuya indirgenmişse, orada sistemden değil bağımlılıktan söz edilir. Okan Buruk’un A planı Osimhen. B planı ise… yok. İşte son haftalarda yaşanan puan kayıplarının özeti tam olarak bu.

YENİ KURULMUŞ KADRO GİBİ

Kocaelispor karşısında alınan beraberlik bu plansızlığın en somut örneği oldu. Kağıt üzerinde bakıldığında kazanılması gereken bir maç, sahada ise birbirinden kopuk, ne yaptığını bilmeyen, organize olamayan bir takım. Sanki aylardır birlikte oynayan bir ekip değil de yeni kurulmuş bir kadro vardı sahada. Pas hataları, bağlantısız hücumlar, etkisiz değişiklikler… Hepsi bir araya gelince puan kaybı kaçınılmaz hale geldi. Kocaelispor sakin ve akıllı oynayarak 2 maçta da istediğini aldı ve sarı kırmızılıları 5 puandan etti.

NE AVRUPA DÖNÜŞÜ NE MİLLİ ARA!

Galatasaray adına bu beraberliğin affedilebilir yanı yok. Avrupa dönüşü, milli ara dönüşü gibi kırılma anlarında yaşanan kayıplar bir yere kadar anlaşılabilir. Ama bu maç, tamamen Galatasaray’ın kendi hatalarının sonucuydu. Üstelik maç öncesi gereksiz açıklamalarla ortamın gerilmesi, rakibin motivasyonunu artırdı.

BİR AY ÖNCE HERKES ŞAMPİYON İLAN ETMİŞTİ

Bir ay önce farkı 7 puana kadar çıkaran, herkesin şampiyon ilan ettiği Galatasaray, kendi eliyle rakiplerini yeniden yarışın içine çekmiş durumda. Şimdi Galatasaray’ın önünde Gençlerbirliği deplasmanı ve içeride oynayacağı hayati Fenerbahçe derbisi var.

Fenerbahçe derbisinde Osimhen’in sahada olması bekleniyor. İşte Galatasaray taraftarının umudu da tam olarak burada artıyor. Ama asıl soru şu: Bir takımın kaderi tek bir oyuncunun sahada olup olmamasına ne kadar bağlı olmalı?