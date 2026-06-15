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A Milli Takım Dünya Kupası'na giderken yapılan onca hamaset, bir maçla (Avustralya) yerle bir oldu.

Gelecek için umut tabii ki var, sonuna kadar pes etmeme deyince A Milli Takım akıllara gelir elbette.

2002'deki Dünya Kupası'ndan tutun Euro 2008'e kadar tarihimizde örnekleri mevcut. Ki katıldığımız 9 turnuvanın 8'inde ilk maçlarda yüzümüzün gülmemesi de yine umudu kaybetmememiz gereken doneler veriyor bize.

Ancak, Avustralya yenilgisi, yine sırtımızı yaslayıp rahat bir turnuva geçiremeyeceğimizi vurdu yüzümüze.

Grubun favorisi ABD ile Türkiye gösteriliyordu. ABD, Paraguay'ı rahat bir şekilde geçti. Biz de Avustralya'yı rahat geçebileceğimizi düşünmüştük ama işler pek de istediğimiz gibi gitmedi.

Montella'nın forvette Kerem Aktürkoğlu tercihi en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Evet Kerem o bölgede yetersiz kaldı, buna şüphe yok. Ancak o boyda bir kanat oyuncusunu oraya koymanın suçu Kerem'de değil, Montella'da tabii ki.

Savunmada da hücumda da tel tel döküldü Milliler. Sanki ta oralara kadar gezmeye gidilmiş gibi bir görüntü verildi.

İlk maçın günahı olmaz elbet. Grupta en güçlü rakibimiz, bir de ev sahibi olan, ABD olunca endişe biraz arttı. Avustralya yenilgisi, Paraguay maçı için de endişeler doğurdu.

Yani demem o ki umut hala var. Fakat Milliler her maç ecel terleri döktürecek gibi.