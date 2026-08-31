Türkiye, uzun süredir maden işçilerinin eylemine sahne oluyor. Eylemci işçilerin çalıştığı firma aynı, üye oldukları sendikalar farklı. Birlikte değil, ayrı eylemler yaptılar. Devlet, Yıldızlar Holding’in çok sayıda maden ruhsatını iptal etti. 23 şirketine müfettiş gönderdi. Maliye, Enerji, Çalışma bakanlıkları tarafından firmaya ağır para cezaları uygulandı. Ama değişen bir şey olmadı. İşçilere aylardır söz verilmesine rağmen hak edişlerinin tamamı bir türlü ödenmiyor. Ankara’da Bağımsız Maden İşçileri Sendikası farklı eylem yöntemleri uyguladı. Alacaklarının bir bölümünü aldı. Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır ve sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun tutuklanması işçiler arasında moral bozukluğu yarattı. Firma, işçilere, 35 milyon lira tutan alacaklarının yakında ödeneceği sözü verildi ve eylem bitirildi. (Soldan sağa) Saygı Öztürk, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul HALK DESTEĞİ EKSİK OLMUYOR Doruk Madencilik’te çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası’na bağlı 500 civarında işçinin, 212 milyon lirayı bulduğu belirtilen alacağı var. İşçiler 34 gündür Ankara’da, Yıldızlar Holding’in Ankara’da bulunan binasının önünden ayrılmıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir gün ara verilen eylem, bugün yeniden başlatılıyor. Maden İşçileri Sendikasının Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, eylemleri olgunlukla yürüttüklerini belirtti. Maden İşçileri Sendikası üyesi işçileri de değişik parti mensupları ziyaret etti. Onları en çok mutlu eden vatandaşların haklı eylemlerinde yanlarında olmasıydı. Onların desteği morallerinin hep yüksek olmasını sağladı. 212 MİLYON LİRA Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, üyeleri olan maden işçilerini yalnız bırakmıyor. Her gün işçilerin ihtiyaçlarını sırayla bir sendika karşılıyor. Doruk Madencilik çalışanı işçilerin yasal alacakları şöyle: -52.000.000 TL kıdem tazminatı alacağı (ana para). -15.000.000 TL icra ve bireysel emeklilik alacakları. -45.000.000 TL ihbar tazminatı alacakları. -100.000.000 TL kıdem tazminatı faiz hesaplamasından çıkan tutar Toplam: 212.000.000 TL İTHALAT, YERLİ ÜRETİMİ BİTİRİYOR Geçen hafta, Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar, Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın daveti üzerine Türk İş Genel Merkezi’ne geldi. Enerji Bakanı, Doruk Madencilik’e ait 100 civarında maden ruhsatını iptal ettiklerini söyledi. Türkiye’de kömür üretiminde ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntının en önemli kaynaklarından birisi kömür ithalatından kaynaklanıyor. İthal kömür, işletmeler için daha ucuza geliyor. Yerli üretimde ise maliyetler arttı. Açıkçası ithal kömürle, yerli üreticiler rekabet edemiyor. Bu durum, üretimi azalttı. Bugün 95 dolara ithal edilen kömür, yerli üretim azaldıkça daha artacak. Devlet yerli üretimi desteklemezse sıkıntı daha da aratacak. ÇANLAR, ÇALIYOR Önemli kömür üretim merkezi olan Soma’da durum kötü. Örneğin 4 bin 350 işçinin çalıştığı maden şirketi de zor durumda. Bu şirket, 1,5 yıldır maaş ve sözleşme farkını ödemekte zorlanıyor. Soma, madenci ilçesidir. Türkiye’nin değişik illerinden gelenler çalışıyordu. Ama şimdi Soma’da büyük sorunlar yaşanıyor. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, SÖZCÜ aracılığıyla şu uyarılarda bulundu: “Kömür ithaline kota getirilmemesi halinde kömür ocakları tam anlamıyla zora girecek. Bugün kömür ocağı sayısı 60’ın altına inmiş durumda. Çalışanların motivasyonu da, üretim de düştü. Soma Termik Santralinin 6 ünitesinden en az 4’ünün çalıştırılması halinde Soma nefes alır. Termik santralin 7 Eylül’de ihalesi yapılacak. Açıkçası koca bir ilçe umudunu bu ihaleye bağlamış durumda. BU UYARIYA DİKKAT! Deneyimlerimiz şunu gösteriyor: Üretimin düşmesi, belirsizlik madenlerde kazaları tetikler, büyük can kayıpları yaşanır. Soma bölgesinde de çalışanları belirsizlik, işsiz kalma kaygısı, maaşını alamamak düşündürüyor. Bu, üretimi düşürdüğü gibi özel hayatını da olumsuz yönde etkiliyor. O maden ocağında çalışmak çok tehlikeli hale geliyor. Bunlar işyerinde çalışmayı tehlikeli hale getiriyor. Şimdiden uyarıyoruz: Allah korusun, böyle durumlara yaşanabilecek iş kazaları ufak- tefek olmaz. Belirsizlik, moralsizlik, işçinin kendisini işe verememesi, işine sahip çıkamaması çok ağır sorunlara neden oluyor. Toplu ölümler yaşanabilir. KÖMÜR ELDE KALIYOR Firma iflasını açıklayıp ticari faaliyetine son verebilir. Ama işçi için durum çok farklı. Şu anda bazı firmalar maaş ödemekte zorlanıyor. Maaş ödemekte zorlanan firma, kıdem tazminatını ödeyemeyecek duruma gelecek. Bu durum, zararın sebeplerinin önlenmesiyle mümkün. Soma’da kömür alım garantisi verilen firmalara Türkiye Kömür İşletmeleri kefildi. Bugün, eksik kapasiteyle çalışıldığı için kömür tüketilemiyor.” Türkiye ekonomisinin uzun yıllardır karşılaştığı cari açık sorununun ana kaynaklarından biri enerji ithalatıdır. Petrol, doğal gaz ve ithal kömüre duyulan dışa bağımlılık; enerji maliyetlerimizi ve döviz çıkışını artırıyor. Yerli kömüre dayalı termik santraller ve kömür işletmelerinde 50 bin doğrudan, 200 bin dolaylı çalışan var. Maden işçisi, kimsenin kulu kölesi değildir. Onun alın terine, emeğine saygı duyun, aksi durum beraberinde kaza-bela getirir. O zaman “Ahh-vahh” demeyin sakın.