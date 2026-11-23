Hayata dair ne varsa her şeyin iç içe geçtiği bir süreç. Şu sıralar kelimelerle aram pek iyi değil, gecem gündüzüm dediğim futbol bile tat vermez oldu. Ama dilim döndüğünce Fenerbahçe'nin durumuna ilişkin bir iki kelam etmek istiyorum.

Yıllardır değişmeyen bir sorun; yönetim. Kısır döngüden kurtulamayan bir camia... Saha içinde, saha dışında her yerde ezdirilen bir Fenerbahçe var. Bu yalnızca futbol için geçerli değil, basketbolda da voleybolda da, aklınıza gelebilecek hemen her branşta durum aynı seyirde. Fenerbahçe Kulübünün herhangi bir branşında, kriz anında "Yönetimimiz gerekeni yapar" duygusu yok.

Sayın Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu, hangi amaçla başkanlığa aday oldu, hatırlayalım. Burada kilit kelime 'şampiyonluk'tu. Ama aralık ayına gelinirken hemen her branşta ana hedefin uzağında bir tablo yaşanıyor. Maddi ve manevi olarak camia, Aziz Yıldırım'ın seçildiği günden daha geride. Bu denli şahısçılığın olduğu bir camiada belli bir seviyede kalınması bile mucize sayılır.

Fenerbahçe'de futboldaki sorunun faturası hep teknik adamlara kesilir oldu. Yönetimler her zaman sorumluluğu en kolay hedefin üzerine yıktı. Önce Tedesco tükenmiş bir kadronun başına getirildi, sonra suçlu ilan edildi. Şimdi de benzer bir kaderi Emre Belözoğlu yaşıyor. Futbol aklının kurduğu kadro rakiplerinin çok ama çok gerisinde. Aralık ayına gireceğiz ve sezon başında gönderilen Anderson Talisca hala takımın en golcü 3. ismi durumunda. Kadro değerini yükseltme hedefi ile başlanan sezonda kadro değer kaybetti. Ve hala elden çıkarılacak isimler, kadroya giremeyen futbolcular listeyi dolduruyor.

Söz konusu oyuncu grubuyla hala teknik adam eleştirmek bana çok da adil gelmiyor. Dünyanın en iyi teknik direktörlerini de getirseniz, bu ortamda ömrü kısa olur. Taraftarın hücum futbolu beklediği kadro Şampiyonlar Ligi'nin en yaşlısı, Avrupa'nın ise en yaşlı üç takımı içinde. Unutmadan patlak vermeye hazır bir Kante krizi de ufukta. Sırf anlaşamadığı Sayın Acun Ilıcalı getirdi diye Talisca'yı gönderen Sayın Aziz Yıldırım, kongrede onca laf ettiği Kante'ye ne denli tahammül edebilir? Yanıtını siz verin.

Belki de camianın göz bebeği konumundaki basketbol şubede de işler yolunda değil. Yaşanan sponsor krizi ve çare bulamayan bir yönetim var. İşler rayından çıkmaya o kadar müsait ki, takım içi reaksiyonlar bunu net şekilde belli ediyor.

Yapılması gereken belli. Fenerbahçe'de mayıs seçimi mümkünse en kısa zamanda öne alınmalı ve mevcut yönetim bağlayıcı hiçbir karar almadan camiayı seçime taşımalı. Yapılacak tesisler için eski başkanların kapısı çalınıyor, sponsor parayı ödemiyor bir başka başkan adayının kapısına gidiliyor. Bunların hepsini kendi yapabilecek, planları olan bir başkan illa ki çıkar. Kongre üyeleri de belki o zaman kısır döngüden kurtulmak gerektiğini hatırlar.