Van Valiliği, Çatak ilçesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu.Van Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.Şehit Kürşat Sert için İl Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehidin silah arkadaşları ve polisler katıldı.Şehit Sert'in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in cenazesi, toprağa verilmek üzere, uçakla memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildi. (DHA-AA)[old_news_related_template title="Şehit Özel Harekatçı memleketine uğurlandı" desc="Suriye’nin Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde bölücü teröristler tarafından atılan füzeyle şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan’ın naaşı memleketi Tokat’a gönderildi." image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2022/10/02/iecrop/7a08dd7d-a762-41ae-b588-b172f29feaff_16_9_1664708131.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2022/gundem/sehit-ozel-harekatci-memleketine-ugurlandi-7395364/"]