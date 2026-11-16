Fenerbahçe'de futbolda başarı o kadar uzun süre gelmedi ki, diğer branşlarda ne kadar başarılı olursanız olun ağzınızla kuş tutsanız yaranamazsınız.

Geçen sene Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, belki de dünyanın en iyi kadrosunu kurmuştu. Fakat hoca diye getirilen Abbondanza ile bir çuval incir berbat oldu. Bu sene bir başka İtalyan olan Lavarini ile fena bir başlangıç yapmadı sarı-lacivertliler.

Ancak, voleybolda transfer işleri aylar önceden başladığı için, siz o sezon için ne kadar iyi kadro kurarsanız kurun, kaos da kaçınılmaz oluyor.

Önce Melissa Vargas'ın Vakıfbank'a gideceği ortaya çıktı, daha sonra Arina Fedorovtseva ve Ana Cristina'nın İtalya'nın yolunu tutacağı iddia edildi. Bu iddialar ayyuka çıkınca Fenerbahçelileri telaş sardı haliyle.

Herkes voleybol şubede küçülme beklerken, Vargas'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı haberi yüreklere su serpti. Bu karar taraftar baskısıyla mı alındı bilinmez ama gelecek senelerde de Fenerbahçe'nin iddiasını sürdüreceğini anlayabiliriz.

Arina ve Ana Cristina'nın haberini bekliyor şimdi kulaklar. Bir takımın elinde büyüttüğü süper starlarını bu kadar bırakması kolay olmasa gerek.

Değil mi?