Kayyum Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Seçilmiş Başkan Özgür Özel’e yakın 15 CHP milletvekiline mesaj göndererek “Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin, iktidar olacağız!” demiş. Tanıdığım birçok CHP’li “Ufak at da civcivler yesin” diye seslendi Kılıçdaroğlu’na... Ben ise bu haberi okuyunca “Kemal bey herhalde rüya görüyor” diye düşündüm. 13 yıl CHP’ye Genel Başkanlık yapmış, girdiği tüm seçimleri kaybetmiş bir siyasetçi, mahkeme kararıyla “kayyum” olarak tekrar göreve geldikten sonra partiyi iktidar yapacağına kimi inandırabilir ki? Sanırım buna inanacak kadar salak yoktur ülkemizde! ★★★ Birkaç arkadaşla sohbet ediyorduk. Konu malûm... “Ne olacak bu CHP’nin hali?” Arkadaşlardan biri “Kılıçdaroğlu kararlı gidiyor. Mahkemenin koyduğu tedbir kalktıktan sonra kurultay tarihini açıklayacakmış. Söz verdi” dedi.Bir diğeri: “Oyalıyor insanları... O kurultaya gidene kadar seçim zamanı gelir, atı alan yine Üsküdar’ı geçer. Onun yeni vazifesinin CHP’ye seçim kaybettirmek olduğuna inanıyorum” diyeitiraz etti. Üçüncü arkadaş ikisine de karşı çıkarak: “Ben Kılıçdaroğlu’nun iktidar olma ihtimalini kuvvetli görüyorum” dedi. “Nasıl yani?” “Formül basit: AKP+MHP+Kılıçdaroğlu ortaklığı.” Al sana iktidar! ★★★ O halim-selim, hoşgörülü, demokrasiye inanır görünen Kılıçdaroğlu butlan kararından sonra kişilik değiştirdi, sert ve otokrat bir kimliğe büründü.Tüm tepkilere rağmen bilinçli olarak yoluna devam ediyor. Ancak... Millet de bu yanlış gidişi görüyor ve sonucu hiç hayırlı bulmuyor. Mustafa Kemal Ulusu... Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun oğlu... CHP’nin kuruluşunda babasının da emeği var. Gidişatı hiç beğenmediği için oturdu, Vatandaş Kemal olarak Bay Kemal’e (Kılıçdaroğlu’na) bir mektup yazıp gönderdi. Özetle naklediyorum: ★★★ Sayın Kılıçdaroğlu, Değerli Başkanım, Eski tarihte sizinle birkaç güzel beraberliğimiz ve etkinliğimiz olmuştu... Tarafınızdan iltifat ve tebriklerinize nail olmuş ve de çok mutlu olmuştum. Ayrıca sizi çok sevmiş ve saymıştım... Sayın Başkanım, ben, çok tecrübeli, görmüş geçirmiş bir ağabeyiniz olarak size diyorum ki: ‘Lütfen az ve öz, şöyle güzel bir veda konuşması yapın: ‘Değerli Türk milleti, Bugüne kadarki hayatımda şeref ve haysiyetimle, bir dönem bürokraside ve CHP de üst düzey görevler yaparak siz milletime hizmet ettim. Fakat artık belli bir yaşa geldim ve şu anki konjonktürde hem kendimi, hem ailemi, hem de parti mensuplarımızı düşünerek siyasi hayatıma son veriyorum. Bugüne kadar şahsıma gösterilen ilgi ve güven için tüm milletime ve parti mensuplarıma minnet duygularımla teşekkür ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Sevgi ve saygılarımla.’ ★★★ Bay Kemal böyle soylu bir davranışta bulunsa çok büyür. Vatandaş Kemal sözlerinde haklıdır. Peki o bunu yapar mı? Hayır! Hâlâ gözü koltukta “İktidar olma hayalleri” kuruyor ama olsa olsa, iktidara payanda olur! Tebessüm Neden hiç izin yapmıyor? Parlamenter sistemle yönetilen ülkenin Başbakanı hiç izin yapmadan gece-gündüz çalışıyormuş... Bir gün maiyetindekiler “Sayın Başbakanım” demişler “Çok yoruldunuz. Neden hiç yıllık izne çıkmıyorsunuz?” Başbakan kurnaz bir şekilde gülümsemiş: “Anlatayım ama söylediklerim aramızda kalsın. Birincisi sebep, eğer ben izine çıkarsam yokluğumda ülkede işler daha kötü olabilir.” “Ya ikinci sebep nedir?” “Ben izne çıkarsam, ülkede işler çok iyi olabilir. Bu benim için daha kötü! Neme lâzım, en iyisi izin yapmadan çalışmak!” GÜNÜN SÖZÜ Hukukun, yasaların ve adaletin bittiği yerde zulüm başlar!