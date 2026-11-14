Okurlarımdan mesajlar geliyor, soruyorlar:

“Fon vurgunu seçimleri etkiler mi?”

800 – 850 milyar lira gibi olağanüstü büyüklükte bir soygunun siyasi sonuçlarının olmaması düşünülemez!

Hele işler şeffaflık içinde yürütülmüyor, soygunda 100’er milyon liranın üzerinde bir para götüren 214 kişilik liste açıklanmıyorsa...

Kuşkular daha da büyüyor, öfke artıyor, insanların hayal gücü bire on katarak çalışmaya başlıyorsa...

Vurguncular listesinde önemli, heyecan verici isimler bulunduğu için açıklamaktan korkulduğu konuşuluyorsa...

Tüm bunların siyasi bedelinin ağır olacağını ve faturanın iktidar partisine kesileceğini düşünmek yanlış olmaz...

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Anketler, iktidar partisinin şu anda bile oy kaybettiğini gösteriyor.

Şeffaf davranılıp, merak edilen o liste açıklanırsa AKP bir miktar daha oy kaybedebilir ama isimler hiç açıklanmazsa kayıp çok daha büyük olur.

AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler:

“Ben bu listenin açıklanmasını isterim, ancak masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı var. Yarın bir gün utanacağımız isimleri lekelemeyelim” diyor.

O zaman ne oluyor?

Herkes zan altında kalıyor!

Bu durumun AKP’liler arasında da rahatsızlık yarattığını belirtelim.

Hal böyle olunca kamuoyunda öyle isimler dolaşıyor ki, şaşırıyorsunuz...

Şeffaflık olmayınca “dedikodu kazanı” fokur fokur kaynıyor.

Resmi açıklama olmadığı için herkes kendi düşüncesine göre, şaşırtıcı, heyecan verici isimlerin yer aldığı listeler yapıyor. Bu arada olayla ilgisi olmayan tamamen masum isimler bile ağızlarda dolaşıyor.

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Şu ana kadar 123 kişi tutuklandı ama bunlar kamuoyunu tatmin etmiyor.

Kimler olağanüstü kazançlar sağladı?

Vurgunun siyasi ayağında yer alanlar kimler?

Devletin denetim mekanizmaları neden çalışmadı?

Bunlar ortaya çıkartılmadan (bazı tutuklamalarla) soygunu unutturmak mümkün görünmüyor.

Şüpheliler listesindeki isimlerin gizliliği devam ettiği, soygun düzeninin nasıl kurulduğu, olayın siyasi ayağının kimlerden oluştuğu ortaya çıkartılmadığı sürece halkın güveni daha çok kaybolacak, kuşkular derinleşecek.

Bunun faturasının ne olacağını seçimlerde göreceğiz!

Prof. Dr. Bingür Sönmez’den Celal Bayar’la ilgili bir anı

Ülkemizin ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez aradı:

“Rahmi bey, Celal Bayar, 1986 yılında size söylediği ‘Atatürk’ü sevmek ibadettir!” sözünü 1973 seçim kampanyasında bugün rahmetli olan değerli gazeteci Tufan Türenç’e de söylemişti” dedi ve anlattı:

“Celal Bayar1973 yılında Demokratik Parti adına seçim gezilerine çıkmıştı. Mersin’de genç gazetecileri masasına davet eder. Tufan Türenç, merak ettiği bir soruyu sorar:

‘Efendim, bu kampanya boyunca yaptığınız konuşmalarda sizin Atatürk’e karşı büyük bir sevgi ile bağlı olduğunuzu gördüm. Doğrusu biraz şaşırdım. Çünkü ben sizin Atatürk’ü bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum.’

Celâl Bayar, üstüne basa basa:

‘Bak delikanlı! Dikkat et! Atatürk’ü sevmek millî bir ibadettir’ dedikten sonra Atatürk’ü sevmenin neden ‘İbadet’ olduğunu örnekler vererek anlatır.”

Tebessüm

Temel’in papağanı!

Temel, yakın arkadaşı Dursun’a:

“Sana harika bir armağan yolluyorum” diyerek çok iyi konuşan bir papağan gönderir.

Dursun hediyeyi alır, memnun olur. Bir süre sonra şöyle bir teşekkür mektubu yollar:

“Sevgili Temel... Gönderdiğin armağan beni çok mutlu etti. Papağan çok lezzetliymiş. Teşekkür ederim.”

GÜNÜN SÖZÜ

Dalkavuklar liderlerin gizli düşmanlarıdır!