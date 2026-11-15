Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iddialı bir şekilde “Ekonomideki başarı bir tesadüf değildir. Makro finansal istikrarı önceleyen politikalarımızın bir sonucudur” diyor.

Ekonomide başarı kazanmışız ama bundan haberimiz yokmuş meğerse!

Halkın ağlaması, sızlanması, insanların çarşı-pazarda, yarış atı gibi dört nala koşan fiyat artışından yakınması yersizmiş!

Enflasyondan şikâyet etmenin de gereği yokmuş!

Mehmet Bey’in sözlerinden bunu anlamamız gerekiyor herhalde!

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Mehmet Şimşek ekonomideki başarıyı şöyle sıralıyor:

*Cari açık 39.2 milyar dolara geriledi...

*Mal ve hizmet ihracatımız 410 milyar doları aştı...

*Cari işlemler açığının yüzde 2.2 seviyesinde olacağı öngörülüyor...

*Ekonomide dayanıklılık artıyor...

*İhracatımızın niteliği ve rekabet gücümüz yükseliyor.

Ne güzel değil mi? Bunların hepsi iyi tabii ki... Fakat...

Allah aşkına Mehmet Bey... Sen biraz da enflasyondan, artan fiyatlardan haber versene...

Asgari ücretlilerin, emeklilerin, milyonlarca işsizin karınlarını nasıl doyuracağını söylesene...

Çarşı-pazardaki etiketlerin hızla değiştiğini, fiyatların füze gibi fırladığını bir görsene...

Biraz da olsa, “Bu insanlar nasıl geçiniyor?” diye bir düşünsene...

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Ülkedeki tablo maalesef ürkütücü...

TOBB ve TESK’in verilerine göre:

*Bu yılın ilk 9 ayında 20 bin 496 şirket faaliyetine son verdi.

*93 bin 095 esnaf işyeri kepenk indirdi.

*Eylül sonu itibarıyla işsiz sayımız 198 bin artarak 2 milyon 967 bine yükseldi. (İş bulmaktan umudunu kesip hiç iş aramayanlar bu rakama dahil değil.)

*Ülkemizde her gün 345 esnaf dükkânını kapatmak zorunda kalıyor.

Bunların hepsi de “Zorlu ekonomik koşullar ve uygulanan politikalar nedeniyle bu duruma düştüklerini” söylüyor.

Ne diyorsunuz Mehmet Bey?

“Bunlar başarı ve bu başarı tesadüf değil” mi diyorsunuz?

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Mehmet Şimşek Bey’e bir önerimiz olacak.

Eğer bize inanmıyorsa...

Tanınmayacak şekilde “tebdil kıyafetle” halkın arasına girmesini, çarşı-pazarda dolaşmasını, halkın sıkıntılarını gözleriyle görmesini, insanların feryatlarını kulaklarıyla duymasını öneriyoruz.

Bu vesileyle vatandaşların kendisi hakkında ne düşündüklerini de öğrenmiş olur.

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Durum üzücü Mehmet Bey...

Avutucu lâfları bir yana bırakıp, asgari ücretlilerin, emeklilerin, ürünlerinden para kazanamayıp perişan olan çiftçilerin dertleriyle ilgileniniz.

Sakın “Kaynak yok” demeyin...

Kamu kurumlarındaki korkunç savurganlığı, gereksiz harcamaları önlerseniz vatandaşları rahatlatacak kaynağı fazlasıyla bulursunuz!

Bir kere de doğru tahmin edin birader!

Şu bizim Merkez Bankası bir harika!

Banka yönetimi her yıl enflasyon tahmini yayınlıyor ama bu tahmin hiçbir zaman tutmuyor!

2021’den bu yana yapılan bütün tahminler zorunlu olarak yeniden ele alınıp 18 defa revize edildi. Bu düzeltmelerin 7’si şimdiki başkan Fatih Karahan döneminde yapıldı.

“Bunlar bu işi bilmiyor” diyemem ama neden böyle yaptıklarını merak ediyorum. Nedir bu işin sırrı? Aldıkları emirler, talimatlar mı öyle acaba?

Sebebi ne olursa olsun, yanıltıcı tahminlerle halkı oyalamak hiç de güzel bir şey değil!

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın açıkladığı yeni tahminlere göre 2026 sonu enflasyon beklentisi yüzde 28’den yüzde 29.5’e, 2027 tahmini yüzde 15’den yüzde 21’e, 2028 tahmini ise yüzde 9’dan yüzde 13.5’e yükseltildi.

Sayın Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan... Ne olursunuz bir defa da tutturun şu enflasyon tahmininizi... Yanılgınızın sıkıntısını millet çekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ

Doğruluk çok güzel bir şey ama yasak meyveyi tatlı bulanlar daha fazla!