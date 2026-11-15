Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Nvidia’nın kurucusu Jensen Huang, aşk ve casusluk skandalıyla koltuğundan oldu! 63 yaşındaki patron, 41 yıllık eşini aldattığını itiraf etti. İlişki yaşadığı Çinli iş kadını Alice Huang’ın, Pekin adına istihbarat topladığından şüpheleniliyordu. İddiaya göre milyarlarca dolarlık yapay zekâ çipi Singapur ve Malezya üzerinden Çin’e ulaştırıldı. Ardından Huang’ın kendi şirketindeki bir kadın yöneticiyle ikinci ilişkisi ortaya çıktı. Huang istifa etti.

Peki dünyanın en güçlü yapay zekâ çiplerini üreten adamı bile sarsan bu tuzak yeni mi?

Hiç de değil! Tarih, güzelliğin silaha, aşkın tuzağa, yatak odalarının istihbarat karargahına dönüştüğü inanılmaz hikayelerle dolu.

★★★

Paris, 1905. Bir kadın sahneye çıktı. Mücevherlerle süslenmiş şeffaf kumaşlar içindeydi. Müziğin ritmi yükseldikçe kıvrak hareketlerle örtülerini çıkardı. Generaller, diplomatlar, aristokratlar büyülenmişti. Adı Mata Hari’ydi. Hollandalıydı ama kendisini Doğulu bir prenses olarak tanıttı. Onunla bir akşam geçirmek isteyen zenginler servet harcadı.

1914’te savaş patladı. Sevgilileri arasında farklı ülkelerin subayları bulunan Mata Hari, Alman istihbaratıyla ilişki kurdu. H-21 kod adını aldı. Fransız gizli servisiyle de temas etti. Bir Rus subaya aşık oldu. Onu görebilmek uğruna Fransızlara casusluk yaptı. Ancak iki taraflı oyun uzun sürmedi. Tutuklandı. 15 Ekim 1917 sabahı idam mangasının karşısına çıkarıldı. Gözlerinin bağlanmasını reddetti. Avukatına son bir öpücük gönderdi. Tüfekler patladı. 41 yaşında öldü. Gerçekten önemli askeri sırlar çalıp çalmadığı bugün bile tartışılıyor.

★★★

Washington, 1942. İngiliz istihbaratının güzel ajanı Betty Pack, Hitler’in kuklası Vichy Fransa’sının Büyükelçiliği’nin kasasındaki donanma şifrelerinin peşindeydi. Büyükelçilik görevlisi Charles Brousse’u kendisine aşık etti. Bir gece gizlice binaya girdiler. Tam kasayı açacakları sırada koridordan ayak sesleri duyuldu. Gece bekçisi yaklaşıyordu!

Betty bir anda elbisesini çıkardı. Ardından iç çamaşırlarını... Üzerinde yalnızca inci kolyesi ve yüksek topuklu ayakkabıları kaldı. Sevgilisine de soyunmasını söyledi. Kapı açıldı. Bekçi karşısında çıplak bir kadın ve sevgilisini gördü. Utanarak özür diledi, uzaklaştı.

Oysa gördüğü iki aşık değil, istihbarat operasyonunun oyuncularıydı! Kasa açıldı, gizli şifre kitapları fotoğraflandı. Belgeler, Kasım 1942’de Müttefiklerin Kuzey Afrika’ya çıkarma yapmasını sağladı.

★★★

Soğuk Savaş yıllarında Doğu Alman istihbaratı Stasi, bu yöntemi tersine çevirdi. Yakışıklı erkek ajanlar yetiştirdi. Kod adları Romeo’ydu. Hedeflerinde Batı Almanya’nın devlet dairelerinde çalışan yalnız kadınlar vardı.

Bu adamlardan biri İnge adlı bir kadını kendisine aşık etti. Kadın sevgilisi uğruna Başbakanlıktaki gizli belgeleri çalmaya başladı. Sonra evlenmek istedi. Stasi sahte bir nikah düzenledi. Yüzükler takıldı, belgeler imzalandı. İnge dünyanın en mutlu kadını olduğunu sandı. 1977’de yakalandı. Dört yıl üç ay hapse mahkum edildi. Mahkemede hayatının en ağır gerçeğini öğrendi... Nikahı da evliliği de sahteydi!

★★★

Moskova, 1958. KGB’nin hedefinde Fransa Büyükelçisi Maurice Dejean vardı. Sovyet aktris Larissa Kronberg devreye sokuldu. Güzel kadın büyükelçiyi evine davet etti. Öpüşmeler başladı. Birden kapı açıldı! İçeri öfkeli bir adam girdi. Larissa’nın kocası olduğunu söyleyip büyükelçinin üzerine yürüdü. Rezaleti dünyaya açıklamakla tehdit etti.

Büyükelçi Dejean paniğe kapıldı. Güçlü bir Sovyet tanıdığından yardım istedi. Adam meseleyi çözecekti. Ama bilmediği bir şey vardı... Kadın da öfkeli koca da kendisini kurtaracak dostu da KGB adına çalışıyordu! Büyükelçi Ch1964’te görevinden alındı.

★★★

İngiltere, 1961. Savaş Bakanı John Profumo, bir malikanenin havuzunda 19 yaşındaki güzel Christine Keeler ile tanıştı. Gizli aşk başladı. Ancak genç kadın Sovyet deniz ataşesi Yevgeni İvanov’la da görüşüyordu. Ve adam ajandı. İngiliz istihbaratı alarma geçti. Acaba Sovyetler askeri sırları mı çalıyordu? Skandal 1963’te patladı. Bakan Profumo, parlamentoda ilişkiyi önce inkâr etti. Sonra yalan söylediğini kabul edip istifa etti. Başbakan Harold Macmillan da daha sonra istifasını sundu. Ne tür devlet sırlarının Sovyetlere aktarıldığı halen bilinmiyor.

★★★

Mata Hari, Betty Pack, Stasi’nin Romeo ajanları, KGB’nin aşk tuzakları ve Christine Keeler...

Bunlar ortaya çıkanlardan yalnızca birkaçı. Kim bilir kaç general, diplomat ve devlet adamı, bir öpücük uğruna ülkesinin sırlarını ele verdi?

Aradan yüz yıl geçti. Dünya değişti, savaşlar değişti. Sırlar artık yalnızca kilitli kasalarda değil, milyarlarca transistörün bulunduğu küçücük çiplerde saklandı.

Ama dünyanın en güçlü şifreleme sistemlerini geliştirseniz de insan kalbinin şifresi bir türlü kırılamadı!