Kulüpler televizyon yayınlarından çok büyük gelir bekliyor olabilirler. Bence haklılar. Önemli bir gelir kalemi yayınlar. Bir yayıncı gözüyle bakmak gerekirse ihaleye girecek olan kurumlar, kulüplerden ne bekliyor diye düşündüm. 25 kamera ile yayın yapılacak deniyor ama Süper Lig’de bütün statlar bu kritere uygun mu? Bence değil… Spiker anlatım yeri ve maç önü yayın stüdyoları çoğu statta kötü. Maç öncesi röportajlarda niye çoğunlukla genç oyuncular konuşuyor? Takımın yıldız isimleri gelip açıklama yapsa belki yayıncı daha çok reklam alacak. Maç sonlarında teknik direktör ve oyuncu açıklamaları hemen dinamik ve tempolu yapılmalı. Çok vakit kaybı oluyor. Kulüpler maç içi tartışmalı pozisyonları anında tekrar görmek isteğinden, maçı izleyen seyirciler çoğu zaman karışık sebze çorbası izliyor. Şampiyonlar Ligi yayın manifestosu aynen uygulanmalı ve bu husus mutlaka seyirciye sezon başı anlatılmalı. Statlarda ışıklandırma problemi de var. Bazen mum ışığında maç izler gibi oluyoruz. Bu konuya mutlaka standart getirilmeli. Özetle gelir beklemek güzel de yayıncıları da düşünmek gerekiyor. Zaman zaman bu konuya tekrar değineceğim.

ÇİM İŞİNİ BECEREMİYORUZ

Galatasaray’ın oynadığı zemin tam bir felaket. Daha yeni yapıldı ama sonuç sıfır. Her lig kategorisinde zemin problemi var. Mazeretler çok fazla. Drenaj kötü, çimin kalitesi iyi değil, bakım yapan personel sayı olarak az derken bir de güneş ışığı stat mimarisi yüzünden yeterli olamıyor durumu var. İngiltere, Hollanda, Almanya’nın kuzeyi veya Danimarka… Güneşin her gün etki göstermediği gri ülkeler bunlar. Çimler halı gibi ama! Güneşten kavrulan İtalya, İspanya ve Fransa’nın Akdeniz’e yakın bölümünde de yine hiçbir problem yok. Bu işe bütçe ayırmazsanız, her gün zemini kontrol eden profesyonel bir ekip kurulmazsa ve denetleme mekanizması devreye girmezse her sezon olduğu gibi yine ligin daha ortası gelmeden bu konular açılır ve havanda su dövmeye devam ederiz…

MÜSAADE EDİN TAKIMI BİR GÖRELİM

Sergen Yalçın, Milli Takım kadrosunu açıkladı. ‘Vay o niye yok? Bu oyuncu niye alındı?’ muhabbetleri her yerde tavan yaptı. Hoca ve ekibi eleştirilmez diye bir kural yok buna katılıyorum. Yalnız hiç maç oynamadan, takımın sistemini görmeden, oyuncuların birbirleriyle olan uyumunu izlemeden yapılan eleştiriler kime ne fayda getirecek onu anlamakta zorlanıyorum… Müsaade edin maçlar oynansın takımı bir görelim. Sergen Yalçın ve ekibi ne yapmak istiyor anlayalım sonra gerekirse eleştirelim. Sahaya çıkmadan bu kadar yüklenmek Milli Takım’a zarar verir.