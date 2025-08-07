Orta sahan üretemezse, rakip üstünlüğü alır. Szymanski ve Fred maça hiç iyi başlamadılar. Amrabat zaten oyun kurma anlamında çabuk ve yaratıcı bir oyuncu değil. Gol atsa bile gerçek böyle. Bu yüzden kanatlar da hiç etki yaratamadı. En Nesyri çok koşu yapmasına rağmen istediği toplarla buluşamayınca etkisiz kaldı.

Fenerbahçe’nin defans bölgesine yoğun pres yapan Feyenoord, ikili mücadeleleri rahat kazanmaya başlamıştı. Golün geleceği belliydi. Çok adamla savunmada kalmak ile çabuk oynayan rakiplere karşı pozisyon vermeme düşüncesi her zaman gerçekleşmez. Feyenoord’a karşı ağır kalırsanız golü yersiniz.

Fenerbahçe’nin ikinci yarı oyuna başlangıcı hiç de fena değildi. Pres ve ikili mücadelelerdeki istek artmıştı. Burada aksayan taraf kanat beklerinin hücuma bir türlü katkı verememesiydi. Feyenoord tempoyu düşürüp, çabuk ataklarla tehlikeli olmak planına geçmişti.

Jhon Duran ve Semedo oyuna girdikten sonra uzun süre etkili olamadılar. Jose Mourinho’nun 11’i rakip yarı sahada bir türlü oyun kuramıyordu. İrfan Can Kahveci oyundan çıktıktan sonra olmayan pas kalitesi iyice düşmüştü. Fenerbahçe’nin özellikle sol kanat forvet için acil klas bir oyuncuya ihtiyacı var.

Böyle maçlarda bazen hiç ummadığınız bir oyuncu size hayat verebilir. Amrabat topa inanılmaz vurduğunda bütün Hollandalılar şok yaşadı. Ayağından tam bir füze çıkmıştı. Bu golü attıktan sonra artık yemeyeceksin. Rakip moral olarak sarsılmış, çok iyi dakikada gol atmışsın ve maçı 1-1 bitiremiyorsun. Çabuk ataklarda ve geçiş oyununda Feyenoord’a imkân verirsen rövanşta da üzülürsün.