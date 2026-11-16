2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki tatsız maceranın ardından UEFA Uluslar A Ligi'nde peş peşe gelen yenilgiler Vincenzo Montella döneminin de sonu olmuştu. Sergen Yalçın ile beyaz bir sayfa açmak isteyen A Milli Takım, Belçika ve Fransa sınavlarında değişimin sancısını bir kez daha tattırdı.

Sergen Yalçın'ın göreve gelmesiyle değişen birkaç şey hemen göze çarptı. Ezbere seçilen kadro yerine farklı yüzler gördüğümüz bir milli pencere oldu. Kimsenin elinde sihirli değnek yok, yeni bir yapılanma, yeni bir oyun modeli zamanla oturacaktır. İyi mücadele eden, bir şeyler yapmayı isteyen, kendine olan güvenini biraz da olsa hatırlayan bir A Milli Takım izleme şansımız oldu. Nitekim Montella ile kopmaya başlayan bağlar nedeniyle son maçlarda kafa olarak kaybetmeye odaklı bir takımımız vardı. Sergen Yalçın'ın ilk dokunuşu oyun anlamında olmasa da mental açıdan etkili oldu. Son iki maçta kaybetmeyi hak edecek bir oyun oynanmadı. Gayretli ve iki farklı oyun planı deneyen bir A Milli Takım vardı. 1 haftada iki farklı formatla oynamak ve verim almak kolay değil.

Bir de Arda Güler konusu var. Futbolda ender rastlanacak yeteneklere sahip, özverili ve kazanmayı her şeyden çok isteyen bir futbolcu. Elimizde böylesine nadir bir yetenek varken, 'Arjantin'in Messi üzerine kurulan oyun yapısının bir benzerini neden denemiyoruz?' diye sormadan edemiyorum. Tabii ki burada atlamamak gereken bir mesele de var. Son maçlarımıza bakınca Arda dışında sorumluluk almaya çalışan, kendini paralayan ikinci bir ismimiz daha yoktu. Arda üzerine kurulacak bir oyun modeli ile bütün yükü Arda'nın omuzlarına yüklemek arasında dağlar kadar fark var. Bunun ayarını iyi yapmak gerekiyor.

Mesela Fransa maçı bu söylediklerim için iyi bir örnek. Kapalı bir oyun oynarken Arda Güler'i Fransa'nın kademeli savunması ile baş başa bırakmak ve destek sağlayamamak Arda'nın da etkisini düşürdü. Ona rağmen sahipsiz top kazanma konusunda çift haneli istatistik buldu, en fazla isabetli orta yapan, en fazla şut atan, en fazla faule maruz kalan isim oldu ve bir asistle mücadeleyi tamamladı. Arda Güler, asla sorumluluktan kaçmıyor ancak futbolun da takım oyunu olduğunu unutmamak lazım. Arda bir şeyler yapmak için çabalarken, takımdaki diğer isimlerin 'Nasıl olsa Arda halleder' demeden aynı derecede sorumluluk üstleneceği bir oyun modelini kabullenmek gerekiyor.

Milli Takım'daki her oyuncumuz çok kıymetli. Yeter ki doğru oyun sisteminde her isim kendi görevini tam sorumluluk bilinci ile yerine getirsin. Yeni bir oyun karakteri, yeni bir başlangıç ve adım adım belirlenecek hedefler A Milli Takım için yeniden büyük hayaller kurmamızı sağlar. Şunu da söylemeden edemeyeceğim: saha içinde atılacak adımlar konusunda umudum sonsuz ancak yönetim kademesine gözümü çevirdiğimde içimdeki umutlar yerini kara bulutlara bırakıyor.