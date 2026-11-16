YENİ Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla toplanan 1. Olağan Kurultayı toplandı. Özgür Özel 1154 oyla genel başkan seçildi.

YENİ Parti, Parti Meclisi seçimleri öncesi 150 kişi olan kadrosunu 160’a yükseltti.

Parti yönetimine seçilen isimler kamuoyunun yakından tandığı, alanında uzman kişilerden oluşuyor.

Kimler var?

Milli eğimle ilgili bir sorun olduğunda başvurduğumuz ve bu işe yıllardır kafa yoran, emek veren Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay onlardın biri.

Diğer isim sağlık alanında çalışmalarıyla tanıdığımız aynı zamanda hekimlerin haklarının da savunucusu olan Eski TTB Başkanı Sinan Adıyaman.

Güzelim Boğaziçi Üniversitesi yok edilirken buna en önde itiraz edenlerden biri, yapay zeka konusunda uzman Prof. Dr. Cem Say…

Dış politikada Özel’in CHP döneminde genel başkan yardımcılığı yapan emekli büyükelçi Namık Tan yeniden PM listesinde görev aldı.

Ayrıca Şam ve Madrid büyükelçiliği, New York başkonsolosluğu, NATO ve AGİT temsilcilikleri yapan, çok değerli emekli büyükelçi Ömer Önhon…

Karadeniz, Kafkasya, Rusya ve Avrasya üzerine uluslararası araştırmaları ile bilinen Prof. Dr. Mitat Çelikpala…

Yine AB Genel Sekreterliği’nde Ulusal Program Dairesi başkanlığı yapan Nilgün Arısan Eralp…

Yas konusundaki çalışmalarıyla tanıdığımız, değerli akademisyen Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu…

Kökeni ANAP’a dayanan eski bakan, önceki dönem İYİ Parti’de siyaset yapmış, Türk siyasetinin saygın isimlerinden biri Prof. Dr. Ahat Andican…

Daha birçok değerli isim Yeni Parti’nin yeni yolculuğunda Özgür Özel’e yoldaşlık edecek.

Türkiye’de siyaset nasıl şekillenir, MHP, AKP’nin yanına CHP eklemlenir mi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden geriye dönülür mü?

Bunları ancak zaman gösterecek bize.

Zaman dediğimiz de daha erkene alınmazsa bir yıl…

Vatandaşın acil ihtiyacı olan üç şey…

Ekmek, adalet, özgürlük.

Peki siz ufukta bunları görüyor musunuz?

Hafta sonu kurultayı gösterdi ki, Yeni Parti tüm bu sorunlara çözüm arayacak kadrolarla sürece hazırlanıyor.





