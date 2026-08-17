Beşiktaş'ın yeni yapılanmayla birlikte yeniden doğuşunu özetleyen adam: Tiago Djalo.

Geçen sezon yediği kesikler yüzünden takımdan gitmek isteyen o Portekizli, bugün savunmanın belkemiği oldu.

Djalo bir ağaç gibi yeşerdi; bir şeyleri doğru etmek için emek, ilgi ve alakanın önemini her maçta gösterdiği performansla haykırdı adeta.

Beşiktaş'ta yıllar sonra bir şeyleri doğru etmek adına doğru emek, doğru ilgi ve doğru alaka var. Bunda çabası olan herkesi de ayrı ayrı tebrik etmek gerek.

İlk Alamet...

Şampiyonluk yarışının ilk alameti de belirdi... Ne transferler, ne hoca ne de futbol... Beşiktaş oynamaya başladığında tüm rakipleri karşısında tek yumruk olur. Beşiktaşlı da sever bu hali çünkü kazanırsan hepsini yenmiş olursun. Beşiktaşlılık biraz da budur zaten... Asla tek bir rakibin yoktur.

Djalo'nun bize bir ağaçmışçasına gösterdiği bu yeniden doğuş, herkese iyi gelecek. Hayatın akışının bir pembe dizi senaryosundan ibaret olmadığını gösterecek...