Merkez Bankası 2026’daki yüzde 16 enflasyon hedefini değiştirmezken, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 32’ye çıkardı. Bu yılki enflasyonun sadece bir yılda yarısına inmesinin mümkün olamayacağı ise açık. O nedenle yılın ilk toplantısında 2026 enflasyon hedefinin yükseltilmesi şart gözüküyor.

Merkez Bankası yılın son enflasyon raporu sunumunda, 3 yıldır yaptığı gibi, yine “talebin yavaşlamaya devam ettiği” ve “hedeflere indirmek için gerekenin yapılacağı” sözlerini tekrarladı. Ancak bunun yine lafta kalacağını gören piyasa, “yapılmaması gerekirken faiz indirimlerinin devam edeceği” beklentisini koruyor.

Merkez Bankası 2024’ün son toplantısında da, yükseldiğini görmesine rağmen 2025 enflasyon hedefini değiştirmemişti. Ancak 2025’in ilk toplantısında hedef değişikliği yapmıştı. Yine aynı senaryonun gündemde olduğu söylenebilir.

Bunun en önemli nedenlerinden biri; yılbaşında belirlenecek asgari ücret zammı konusunda, “hedef enflasyon kadar zam teklifi” argümanının kullanılması. Geçen yıl yüzde 21’lik hedefe, ücretlerdeki enflasyon telafisi eklenerek, asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı.

Şimdi de yüzde 16’lık hedefin tutmayacağı bilindiği halde bu rakam baz alınıp, enflasyondaki artışın telafisiyle zam önerisi yapılması bekleniyor. Başkan Karahan asgari ücret sorusunu, “biz tavsiye bile vermiyoruz” diye yanıtlamakla yetindi.

Sıkı para politikası sonuçlarının kademeli bir şekilde alınmaya devam ettiğini belirten Başkan Karahan, “dezenflasyon süreci son dönemde yavaşlasa da atacağımız adımlarla enflasyonun ara hedeflerle uyumlu şekilde seyretmesini sağlayacağız” dedi.

BEKLENTİLERDE BOZULMA

Küresel belirsizliklerin sürdüğünü, küresel dezenflasyon sürecinin ivme kaybettiğini kaydeden Karahan, yurt içi talepte ivme kaybının sürdüğünü, işgücü piyasasında ise manşet enflasyonun ima ettiğinden daha düşük sıkılık yaşandığını söyledi.

Son iki ayda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçtiklerini, yılın sonuna kadar da bu görünümün devam etmesini beklediklerini kaydeden Karahan, son 2 ayda tahminlerinin üzerinde enflasyon yaşandığını, gıda fiyatlarındaki artışın bunda etkili olduğunu söyledi.

Önceki rapor dönemine kıyaslanınca, 12 ay sonrası beklentilerdeki düzelmenin yavaşladığını gördüklerini kaydeden Karahan, para politikasında kararlı duruş ve gerçekleşecek enflasyon rakamlarıyla, beklentilerdeki düşüşün hızlandırılacağını iddia etti.

Dezenflasyon sürecinde, ara hedeflerine ulaşmak için sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini kaydeden Karahan, “Atacağımız adımları; ara hedeflerin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlemeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi. Politika faizine ilişkin atılacak adımlar ve bunların büyüklüğünü, enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla almayı sürdüreceklerini belirtti.

NEREDE TAKILACAK?

Bu arada 2026 için yüzde 16 hedefi korunurken, yöneltilen sorular üzerine, yüzde 16’lık hedefle beraber “enflasyondaki düşüşün hangi oranlarda takılabileceği” de tartışma konusu oldu. Bu kapsamda Başkan Karahan ile Yardımcı Cevdet Akçay’ın açıklamaları dikkat çekti.

Karahan soru üzerine, “Trend enflasyon daha olumlu ama aylık 2 civarında bir katılık olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Daha sonra başka bir soru üzerine Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, “Nerede takılacağını bilmiyoruz, bilmemiz mümkün değil” diyerek, aylık yüzde 2’yi ima ederek, “Başkan’ın bahsettiği gibi 27-28’lerde takılabiliriz. Takıldığımız yer 44’lerdi, şimdi o kırıldı; bunun nerede yerleşeceğini bilmiyoruz. Belki eskisi gibi 12’de yerleşecek, belki 18 belki 22. Ancak bilmiyoruz, sizin bilmeniz de mümkün değil. Çünkü verinin birikmesi ve bize o kırılma noktasını göstermesi lazım” yanıtını verdi.

Akçay’ın değerlendirmeleri ardından Başkan Karahan, “bir konuyu netleştirmek istiyorum” diyerek, “27-28 lerde takıldı demedik de, şu anki ana eğilim orayı ima ediyor. Ama daha uzun vadeli enflasyon göstergesine bakacak olursak, kademeli ve sürekli takılmayan bir enflasyon söz konusu. Dolayısıyla şu anda bir takılma mevcut değil” şeklinde bir düzeltme ihtiyacı duydu.

Görünen o ki; daha uzun süre yüksek enflasyonu tartışmaya devam edeceğiz.